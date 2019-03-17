吃藥一口吞、一顆顆吞？「我27歲還磨粉慘了」　小撇步：吃膠囊要低頭

▲很多人害怕吃藥，就怕藥丸卡在嘴巴、喉嚨會很苦。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

您吃藥怎麼吃呢？一名女網友發問，吃藥是「全吞」還是「一顆一顆吞」，「23歲一顆一顆吞是否很遜」？對此，每個人有不同答案，「紀錄是一口吞22顆營養品+藥，很省事」、「慘了....27歲還磨粉」、「我不會吞藥，結婚時爸爸買一個搗藥器給我」，還有人分享自己的吃藥小撇步。醫師說，較輕的膠囊吞嚥時應該稍稍低頭。

有人說，「我38歲了，吃藥時還是一顆一顆吞，藥丸比較小會二顆一起吞。大致上，一瓶礦泉水吃完藥後就剩半瓶，就算一顆一顆吞，有時藥還卡在喉嚨。」另一人表示，「自備切藥器，一次半顆或是1/4顆，遇到膠囊一定要打開。」

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▲▼您都怎麼吃藥呢？（圖／達志／示意圖）

其他人分享自己的經驗，「一次吞常常會部分卡喉嚨，反而容易吐」、「一顆一顆吞，很羨慕一口吞的人」、「還是一顆一顆吞好，之前一次吞7顆卡住喉嚨發炎，被醫生訓了一頓」、「一顆一顆吞，而且都要配很多水，還要在心中一直倒數」、「一顆一顆吞，吞完還要含糖果」。

有人說，「我不會吞藥，結婚時爸爸買一個搗藥器給我，若是以後要吃藥請老公搗。到現在結婚十多年了，還是很感動。」還有人提到自己的吃藥秘訣，「有膠囊跟藥丸就分開，膠囊要面部朝下吞，藥丸要頭抬高吞」、「藥丸跟膠囊分開吞，吞膠囊時要低頭，不是抬頭喔」。

很多人吃藥會用力仰頭，覺得吞藥會更容易。但醫師認為，這樣容易嗆到，以及導致藥片掉到氣管裡，甚至是扭傷脖子。醫師建議，微微仰仰頭，片劑就會到舌後根，再嚥就稍微要容易一點。至於較輕的膠囊，吞嚥時則應該稍稍低頭，膠囊浮在水中才更容易嚥下去。