力抗韓流保住新北、台南　蘇貞昌：感謝人民給民進黨機會

▲蘇貞昌發表對316立委補選的看法。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選結果出爐，民進黨成功抵擋「韓流」，贏得新北、台南2席。對此，行政院長蘇貞昌16日晚間在臉書發文表示，「感謝台灣人民願意給行政團隊肯定，給民進黨政府機會，我們會一如以往，全力以赴。」

第二波立委補選，新北、台南、彰化、金門四個選區中，以新北、台南最受關注，國民黨企圖翻轉民進黨大本營。根據中選會票選結果，當選名單為，新北市是民進黨候選人余天，彰化縣是國民黨候選人柯呈枋，台南市是民進黨候選人郭國文，而金門則是無黨籍候選人陳玉珍。民進黨拿下2席，國民黨僅守1席。

對此，蘇貞昌表示，在這次選舉中，看到很多傷害農民、傷害台灣的假消息，幸好各部會運用社群媒體，積極澄清，讓民眾能夠了解真相；而這兩個月以來也證明，只要認真做，大聲說，人民就會有感受，行政團隊會繼續衝、繼續拚，一步步重拾民眾對政府的信心，他感謝台灣人民願意給行政團隊肯定，給民進黨政府機會，他們會一如以往，全力以赴。

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