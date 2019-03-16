「韓流」雷聲大雨點小　綠營成功守住深綠選區

▲▼立委補選當選人余天、柯呈枋、郭國文、陳玉珍。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）



記者林銘翰／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。根據中選會公布選戰結果，新北、台南立委補選席次確定由民進黨拿下，國民黨僅在彰化席次勝出，金門則由無黨籍拿下。

中選會表示，此次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率新北市第3選舉區為42.10％，台南市第2選舉區44.53％，彰化縣第1選舉區為36.59％，金門縣選舉區為21.21％，中選會完成計票時間為下午5時56分。

根據上一波立委補選資料顯示，台北市第2選舉區投票率為30.39%，台中市第5選舉區為25.34%，本次立委補選除金門外，投票率皆有上升，顯見選情有熱化跡象。國民黨也嗅出選戰氛圍，延續去年底九合一大選的勝選氣勢，動用高雄市長韓國瑜的「韓流」全力輔選，試圖攻破深綠選區的台南及新北三重，未料「韓流」卻未化作選票，讓綠營成功守住原本的兩席立委，「韓流」聲勢僅淪為雷聲大、雨點小。

民進黨於台南操作「反向」作法，一開始先是釋出「會輸」的訊息，而且是「綠到出汁」的選區會輸，這一席輸掉不只是民進黨輸，還會傷害到前台南市長賴清德的政治能量，接著再出動「全黨救一人」，最終逼出深綠的支持者前去投票，讓外界一向認為聲量較低的民進黨候選人郭國文順利當選。

新北三重方面，國民黨候選人鄭世維不僅多次請來黨內大咖掃街拜票，選前之夜不僅找來前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、雲林縣長張麗善站台，最後還爆出大黑馬，再次請動韓國瑜出席造勢晚會，與台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜「三子合體」，試圖衝出藍營選票。民進黨候選人余天也啟動全黨資源，有總統蔡英文、黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃站台，晚會最後也爆出「神秘嘉賓」太陽花學運領袖林飛帆主打「統獨牌」，成功催出三重深綠支持者選票，替民進黨保住新北市關鍵一席。

「韓流」聲勢固然浩大，旋風橫掃全台，此次立委補選卻在深綠選區踢到鐵板，聲量未實際化為選票，使民進黨驚險保住新北三重與台南席次。不過黨政人士表示，對於民進黨而言，也不能高興得太早，因為補選還是著重於在地基本盤，民進黨並沒有贏，僅是守住一慣「綠大於藍」的版圖。