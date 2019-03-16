不怕寒流！陳其邁謝人民「給民進黨機會」 喊話余天高歌謝選民

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。行政院副院長陳其邁16日晚間在臉書發文，感謝人民願意再給民進黨機會。

陳其邁在臉書發文表示，這次四席立委補選結果出爐了，他祝福新北的余天、台南的郭國文，以及辛苦的彰化黃振彥。他強調，「面對這樣的結果，讓執政團隊了解，這兩個月來，解決民怨，回應民意的作法，人民會有所感受」。

陳其邁說，在1124之後，兩次補選，人民帶給民進黨溫暖，但他們也深切地知道，今天的補選不是勝利，人民沒有滿意，而是人民願意給民進黨機會。他表示，執政團隊不會鬆懈，會更加打拼，一天當兩天，我們更要時時提醒自己，要如同只剩一口氣，拚了命也要做好。行政團隊會更謙卑面對民意。緊緊緊，衝衝衝，讓人民對政府有信心。

陳其邁強調，「這一次假消息依舊四處流串。但也看到很多熱心網友，自發性地找出事實。這是台灣民主的價值，也是我們要守護的價值。只要我們堅定團結，就不怕黑夜寒流。」

除了感性謝選民，常常因為歌喉表現登上媒體版面的陳其邁這次也特別喊話余天，「我等余天大哥找我回去唱歌感謝選民。」