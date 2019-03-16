攻不下深綠台南、三重　國民黨：2020回歸藍綠基本盤

▲余天、柯呈枋、郭國文、陳玉珍。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）

記者徐政璿／台北報導

第二波立委補選，在新北、台南、彰化、金門四個選區中，民進黨成功守住新北和台南2席，國民黨僅守住彰化，金門由無黨籍候選人陳玉珍奪下。國民黨人士分析，本次結果雖然無法翻轉深綠選區，但已經將土壤翻鬆，未來大選還是大有可為，2020大選也回歸藍綠基本盤。

黨務人士分析，在台南選情部分，這次民進黨是全黨資源強打台南、三重選區，陳筱諭在麻豆大本營選票沒有開出，所以最終最終還是看藍綠基本盤，本次選舉結果雖然不如預期，但黨在沒有資源的狀況下，能打成這樣的局面已經很不簡單，雖然無法延續去年11月24日的勝選氣勢，國民黨還是必須重新調整策略，民進黨用恐中牌是否還是有催票效果，也還是未知數。

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