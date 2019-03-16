大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」　韓粉難相信：拒吃文旦虱目魚

▲立委補選前一夜泛藍陣營氣勢高昂，不少粉絲、名嘴高喊4比0完勝！圖為3月15日鄭世維三重選前大團結之夜。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨挾1124地方選舉大勝和「韓流效應」發威，今（16）日立委補選前泛藍支持者多抱持樂觀態度，前一日不少人在網路論壇和臉書粉絲團高喊4:0完勝民進黨。不過隨著開票結果出爐，綠營票倉難以撼動，台南、新北慘敗收場，韓粉難以接受這樣的結局，崩潰喊「對台灣不再存任何希望了」、「拒吃台南文旦」。

立委補選前一夜，高雄市長韓國瑜強勢輔選拉抬，下午先是到台南3度替謝龍介站台，現場民眾夾道簇擁，花了近10分鐘才得以上台；到了晚間韓北上三重，和「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕合體，將現場3萬人情緒炒到最高點，「凡是鬼混的政黨、民意代表都要下台！」

▲選前韓國瑜賣力助選，最後結果令韓粉相當不滿意。（圖／翻攝《韓國瑜後援會》／下同）

補選開票前韓粉、泛藍支持者氣勢高昂，名嘴陳揮文和記者黃暐瀚也喊出4比0口號，獲得不少人響應，「全上+1，今天夜襲三重定了」、「KMT全上，DPP未來1年上演崩潰劇碼」、「今天三重KMT氣勢有出來」、「好緊張好期待，預祝藍全壘打」、「鐵定4:0完勝」、「我已買好滷味、啤酒及鞭炮慶祝完勝啦啦啦。」

隨著開票結果出爐，民進黨成功保存一口氣，郭國文和余天雙雙當選，卻讓《韓國瑜後援會》內韓粉大崩潰，「台灣人還是很多還沒清醒」、「真難過......我真的對台灣不再存任何希望了」、「個人2020前再也不到台南和三重進行任何消費行為」、「不要臉的台南農民終究還是選擇民進黨」、「補選本來就是一場不公平的選舉」、「今年我拒吃台南文旦」、「憑什麼？價值在哪裡？」