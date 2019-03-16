　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」　韓粉難相信：拒吃文旦虱目魚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鄭世維三重選前大團結之夜,群眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委補選前一夜泛藍陣營氣勢高昂，不少粉絲、名嘴高喊4比0完勝！圖為3月15日鄭世維三重選前大團結之夜。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨挾1124地方選舉大勝和「韓流效應」發威，今（16）日立委補選前泛藍支持者多抱持樂觀態度，前一日不少人在網路論壇和臉書粉絲團高喊4:0完勝民進黨。不過隨著開票結果出爐，綠營票倉難以撼動，台南、新北慘敗收場，韓粉難以接受這樣的結局，崩潰喊「對台灣不再存任何希望了」、「拒吃台南文旦」。

立委補選前一夜，高雄市長韓國瑜強勢輔選拉抬，下午先是到台南3度替謝龍介站台，現場民眾夾道簇擁，花了近10分鐘才得以上台；到了晚間韓北上三重，和「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕合體，將現場3萬人情緒炒到最高點，「凡是鬼混的政黨、民意代表都要下台！」

大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」（圖／翻攝《韓國瑜後援會》）大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」（圖／翻攝《韓國瑜後援會》）

▲選前韓國瑜賣力助選，最後結果令韓粉相當不滿意。（圖／翻攝《韓國瑜後援會》／下同）

補選開票前韓粉、泛藍支持者氣勢高昂，名嘴陳揮文和記者黃暐瀚也喊出4比0口號，獲得不少人響應，「全上+1，今天夜襲三重定了」、「KMT全上，DPP未來1年上演崩潰劇碼」、「今天三重KMT氣勢有出來」、「好緊張好期待，預祝藍全壘打」、「鐵定4:0完勝」、「我已買好滷味、啤酒及鞭炮慶祝完勝啦啦啦。」

隨著開票結果出爐，民進黨成功保存一口氣，郭國文和余天雙雙當選，卻讓《韓國瑜後援會》內韓粉大崩潰，「台灣人還是很多還沒清醒」、「真難過......我真的對台灣不再存任何希望了」、「個人2020前再也不到台南和三重進行任何消費行為」、「不要臉的台南農民終究還是選擇民進黨」、「補選本來就是一場不公平的選舉」、「今年我拒吃台南文旦」、「憑什麼？價值在哪裡？」

大崩潰！高喊4:0夢碎「三重台南輸超慘」（圖／翻攝《韓國瑜後援會》）

ET快訊
守住三重！余天哽咽：被「韓流」嚇到挫屎還是贏了
余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部
「郭國文應賣得比我更多」　謝龍介敗選：繼續挺農漁民
星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴外籍帥夫親化妝
民進黨郭國文票數持續領先！自行宣布勝選
鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
票數突破4.5萬　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
激戰中台灣！彰化國民黨柯呈枋票數破4.5萬　可望當選
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：立委補選,PTT,韓粉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓流失效！綠藍2比1　民進黨搶下新北、台南

影／鄭世維敗選致謝：尊重三重鄉親決定　祝福余天！

柯文哲啟程訪美　「學姐」黃瀞瑩出差處女秀超興奮

台南立委當選人／郭國文守住了　民進黨的民主聖地

賴清德也涉違法為郭國文拉票！國民黨嗆：開罰

綠營新北、台南都保住！卓榮泰沒笑容：後面挑戰會更大

金門首位女立委！高學歷黑馬陳玉珍：承諾改善離島醫療

拍片挺陳筱諭拉票無效　柯文哲：我的能量太特殊難轉移

清流擋住韓流！賴清德被台南民眾包圍拱「選總統」...他神秘笑回7字

「國民黨僅一席」韓流退燒？　卓榮泰：選民在真實虛幻間做出選擇

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

賴清德也涉違法為郭國文拉票！國民黨嗆：開罰

綠營新北、台南都保住！卓榮泰沒笑容：後面挑戰會更大

金門首位女立委！高學歷黑馬陳玉珍：承諾改善離島醫療

拍片挺陳筱諭拉票無效　柯文哲：我的能量太特殊難轉移

清流擋住韓流！賴清德被台南民眾包圍拱「選總統」...他神秘笑回7字

「國民黨僅一席」韓流退燒？　卓榮泰：選民在真實虛幻間做出選擇

4席立委補選只守住彰化　國民黨：我們沒驕傲的本錢

守住2020前哨站！卓榮泰：明天北京不敢再說取得兩岸主導權

彰化立委落選人／黃振彥自認努力不夠　恭喜柯呈枋

民進黨抗韓保二成功　柯文哲評韓流「還是很強」

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她

直擊／芮塔歐拉切了安德魯加菲爾德！　來台聽到「蜘蛛」笑了

中華電信搶進竹科　徵資通訊菁英人才

賴清德也涉違法為郭國文拉票！國民黨嗆：開罰

歐告碰屁股就收耳朵！　聽到「關鍵字」瞬間彈回來

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

綠營新北、台南都保住！卓榮泰沒笑容：後面挑戰會更大

金門首位女立委！高學歷黑馬陳玉珍：承諾改善離島醫療

愷樂嬌嗔：看不到紅綠燈！開上安全島友人嚇到吐..三寶技術超狂

政治熱門新聞

藍綠決戰316　ETtoday..

快訊／決戰台南！民進黨郭國文自..

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣..

快訊／鄭世維票數持續落後余天！

韓流失效！綠藍2比1　民進黨搶..

即／謝龍介持續落後千票　支持者..

快訊／開票才40分鐘！余天票數..

即／台南選區雙雙突破1萬　謝龍..

現場直播謝龍介陣營開票

快訊／余天得票破4萬9000票..

快訊／ 鄭世維宣布敗選　「韓流..

韓國瑜將與郭台銘同台　可能簽備..

「戰將」陳玉珍5千票當選金門立..

韓國瑜助攻鄭世維　現場飆破3萬..

更多熱門

相關新聞

郭國文勝選　賴清德現身激謝：守護民主決心

台南市因原選區的民進黨立委黃偉哲當選台南市長，該選區須進行補選，第二波立委補選16日登場，選情激烈，此區共有6人角逐，分別是陳筱諭、郭國文（民主進步黨推薦）、楊筱如、謝龍介（中國國民黨推薦）、吳炳輝、徐國棟。郭國文於17時30分抵達總部，自行宣布當選；前行政院長賴清德也現身激動表示，感謝大家守護民主的決心。

快訊／勝選！余天激動：被「韓流」嚇到挫屎還是贏了

韓流踢鐵板！余天破5萬票自行宣布當選

國民黨金門翻船　陳玉珍脫黨殺出

快訊／余天票數持續領先　預計五點半發表談話

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

藍綠決戰316　ETtoday即時計票

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面