別只掛Labubu！外媒揭「2026爆紅神物」是它　會轉頭、討抱超療癒

記者張方瑀／綜合報導

2025年由Labubu掀起的盲盒收藏狂熱仍記憶猶新，但近日國際媒體紛紛點名，下一個將在社群媒體爆紅的「新寵兒」，是來自日本東京的互動機器人掛飾Mirumi。它不僅擁有軟綿綿的療癒外型，還能模擬嬰兒般的互動反應，被看好將在「情緒消費」市場中徹底取代靜態收藏品。

別再只掛Labubu 2026最新網紅Mirumi登場

在過去的一年裡，無論走到哪都能看到Labubu的身影，但隨著2026年到來，這股熱潮正迎來強勁對手。由日本東京機器人公司「優凱工程」（Yukai Engineering）研發的Mirumi，雖然同樣是掛在包包上的毛茸茸小吊飾，但它的核心靈魂卻截然不同。

▲日本東京的互動機器人掛飾Mirumi。（圖／路透）



外媒指出，如果把Mirumi僅僅看作是Labubu的替代品，那就大錯特錯了。Mirumi的定位是「掛飾機器人」（Charm Robot），它的設計初衷是為了模仿與人類嬰兒互動時的喜悅感，主打「超現實」的陪伴體驗。

會害羞、能認人 「非工具型」機器人搶佔注意力經濟

Mirumi尺寸約手掌大小，擁有一對修長的雙臂可以牢牢勾在手提包或後背包背帶上。與傳統電子產品不同，它身上沒有螢幕、沒有喇叭，也不需要連接App，完全依靠觸覺與動態感應器來與外界交流。

它會根據周圍環境做出細微反應，當你輕輕撫摸時，它會給予回應；當有人突然靠近，它會像害羞的小孩般轉過頭去。這種「不可預測性」正是其魅力所在，偶爾東張西望、偶爾伸手探求，讓它看起來更像是一個「活著的配件」，而非冷冰冰的科技產品。

從CES展紅到募資平台 售價走「精品路線」

這款小機器人最初在拉斯維加斯的「消費電子展」（CES）亮相時就引發轟動，隨後在Kickstarter募資平台與2025年底的預購活動中表現亮眼。預計2026年正式出貨的它，售價並不便宜，全球定價約在7000至9000日圓（約台幣1600至2100元）之間。

▲日本東京的互動機器人掛飾Mirumi。（圖／翻攝自IG／@mirumi_tokyo）



雖然售價較一般玩偶高，但分析師認為，Mirumi目標客群是追求設計感的都市消費族群。在社群媒體掛帥的時代，Mirumi那些「會動」的瞬間非常適合拍攝短影音分享，這讓它在「注意力經濟」中佔盡優勢。

下波趨勢：從「擁有」轉向「體驗」

為什麼Mirumi會被視為Labubu的接班人？專家分析，Labubu成功在於設計驅動的情感依戀，而Mirumi則在此基礎上加入了「動態體驗」。隨著大眾對可愛文化的追求從「靜態收藏」轉向「動態同伴」，Mirumi的崛起代表了時尚與情感設計的完美交集。

未來的爆紅熱潮可能不再只是你「擁有」了什麼，而是你「經歷」了什麼。雖然Mirumi是否能像Labubu一樣長紅仍有待觀察，但可以確定的是，2026年的潮玩市場已經正式跨入會動、會跳、會討抱抱的新紀元。