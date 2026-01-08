土耳其「台灣中心」爆300萬善款私用　執行長1筆轉帳證清白

▲裘振宇被控侵占民眾善款300萬元獲不起訴。（資料照／翻攝自台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

記者劉昌松／台北報導

設在土耳其的「台灣雷依漢樂世界公民中心(台灣中心)」執行長裘振宇，遭指控涉嫌私吞台灣民眾募資善款，前後約300萬元流入裘振宇個人帳戶，裘堅稱自己是無薪志工，經常代墊費用，並舉出其中1筆款項入帳後就轉去台灣中心的交易明細等證據，台北地檢署認為觸犯公益侵占罪嫌疑不足，8日處分不起訴。

台灣中心位於土耳其南部邊境的雷伊漢勒市，2020年成立目的是提供敘利亞逃亡難民生活協助，由國際人道建築與教育協會理事長裘振宇擔任執行長，2023年土耳其發生規模7.8強震後，距離震央約200公里的台灣中心也開始接受震災戶，就在同年，台灣中心為參加烏克蘭志願軍曾聖光募款過程遭質疑違法，有網友呼籲不要再捐款給裘振宇。

調查局台北市調處接獲檢舉後調查懷疑，裘振宇在2020年間以改善難民生活、籌建中心建造費為由，委託募資平台貝殼放大協助「土耳其台灣中心–維運集資計畫」募款，之後在2021年到2022年間，要求貝殼放大公司分以美金、歐元、新台幣款項匯入個人帳戶，5筆匯款合計約300萬3880元，涉嫌公益侵占。

裘振宇辯稱收到的款項中，除了60萬元作為建築教育協會人事費，其餘都是償還他先前為台灣中心代墊款項，且是由貝殼放大公司要求，他才提供個人帳戶收款。貝殼放大會計副理證稱，當年是銀行告知，土耳其是高風險國家，所以匯出第一筆款項後，就請裘振宇提供「非土耳其」帳戶，貝殼放大執行長林大涵也證實，裘振宇多次表達未領薪資，常代墊款項。

檢察官考量裘振宇提供交易明細，顯示收到的其中1筆款項在3天後就匯入台灣中心，可證明裘振宇主觀上沒有侵吞意圖，加上證人說明無法直接匯款給位於土耳其的台灣中心，因此採信裘振宇的辯解，以罪嫌不足為由，處分不起訴。