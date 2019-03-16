快訊／立委補選藍慘輸！韓粉崩潰　韓國瑜直播「敗戰」原因

▲韓國瑜16日晚間在臉書直播，除了恭喜這次成功選勝的候選人，並且分析檢討這次選舉為何失敗。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

第二波立委補選結果16日晚間出爐，原本藍支持者在「韓流效應」發威下多持樂觀態度，但最後的結果綠營票倉仍難以撼動，台南、新北三重紛紛慘敗收場，韓粉紛紛崩潰喊「對台灣不再存任何希望了」、「拒吃台南文旦」。對此，高雄市長韓國瑜16日晚間9點也在臉書直播，除了恭喜這次成功選勝的候選人，並且分析檢討這次選舉為何失敗。

韓國瑜16日晚間在臉書開直播，針對這次立委補選結果說，他除了先恭喜勝選的侯選人，希望他們可以努力替人民發聲，也希望輸的侯選人不要氣餒。接著他就分享他對這次的選情看法，他認為這次選舉「贏不是真的贏、輸不是真的輸」，對他來說沒有太大影響感。

他分析三重選情來說，余天曾經是歌壇有名的歌星，國民黨推出來的鄭世維在知名度就吃虧了，而且幾十年來三重就是民進黨的鐵票區，但今天鄭世維在這麼低的投票率之下，打到只有輸到5千票左右，「嚴格來說這一場選舉，贏的不算贏、輸的不算輸。」

至於台南選情，韓國瑜說，郭國文贏的票只有百分之三，這是一個75比25的選區，「贏的當然我們要祝福他，好好當立法委員，幫台南鄉親爭取福利。」而謝龍介跨區、空降只有2個月的情況下，還要面對來自府院黨的夾殺，最後只有些微輸了三千票，已經打的相當漂亮了。

他也分享了關於高雄市政的消息，他說鴻海集團董事長郭台銘，明天（17日）會到高雄跟市政府簽約，決定擴大對高雄的投資；澳門有一間公司決定跟高雄買鮮花，「一年買兩百萬美金（6千6百萬新台幣），指定向高雄購買」、「我們除了水果，還有一些水產品之外，現在我們正式也進到了鮮花的市場」