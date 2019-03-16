【完整看】新北、台南立委補選投票率破4成　彰化36％、金門21％

▲第二波補選勝選明天出爐。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。中選會晚間也正式公布選戰結果，新北、台南立委補選席次確定由民進黨拿下，國民黨僅在彰化席次勝出。

這次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，最終新北、台南兩大關鍵選區都由民進黨拿下，也被外界視為是成功守住「2020前哨戰」。

根據中選會晚間發布最新訊息，第9屆立法委員新北市第3選舉區、台南市第2選舉區、彰化縣第1選舉區及金門縣選舉區缺額補選16日舉行投票，選舉結果各選舉區獲最高票者如下：新北市第3選舉區為余天，台南市第2選舉區為郭國文，彰化縣第1選舉區為柯呈枋，金門縣選舉區為陳玉珍，中央選舉委員會將於3月19日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會表示，此次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率新北市第3選舉區為42.10％，台南市第2選舉區為44.53％，彰化縣第1選舉區為36.59％，金門縣選舉區為21.21％，中選會完成計票時間為下午5時56分。中選會表示，此次補選當選人的任期，將至第9屆立法委員任期屆滿日為止。

中選會指出，本次缺額補選各選舉區開票結果如下：



新北市第3選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為蘇卿彥1,303票、鄭世維(中國國民黨推薦)51,127票、余天(民主進步黨推薦)56,888票。

台南市第2選舉區有6位候選人，得票數分別為楊筱如492票、郭國文(民主進步黨推薦)62,858票、吳炳輝350票、謝龍介(中國國民黨推薦)59,194票、陳筱諭10,424票、徐國棟269票。

彰化縣第1選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為柯呈枋(中國國民黨推薦)47,835票、紀慶堂2,022票、黃振彥（民主進步黨推薦）41,946票。

金門縣選舉區缺額補選有6位候選人，得票數分別為洪麗萍(中國國民黨推薦)5,681票、陳滄江6,020票、蔡西湖5,175票、盧冠宇570票、洪志恒(金門高粱黨推薦)240票、陳玉珍7,117票。