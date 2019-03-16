韓流失效！綠藍2比1　民進黨搶下新北、台南

▲第二波立委補選當選名單。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選，新北、台南、彰化、金門四個選區中，以新北、台南最受關注，國民黨企圖翻轉民進黨大本營。根據中選會票選結果，當選名單為，新北市是民進黨候選人余天，彰化縣是國民黨候選人柯呈枋，台南市是民進黨候選人郭國文，而金門則是無黨籍候選人陳玉珍。民進黨拿下2席，國民黨僅守1席。

▲316新北補選,民進黨候選人余天當選。（圖／ETtoday）

新北方面，國民黨候選人鄭世維宣布落選。自四點鐘開票以來，余天與鄭世維票數就陷入拉鋸，不過余天於4時33分左右，票數快速破萬，些微領先鄭世維；緊接著到4時45分左右，余天票數就突破3萬4100票，跟鄭世維的票數差距拉開千票。最後，鄭世維宣布落選。

▲316彰化立委補選，國民黨候選人柯呈枋當選。（圖／ETtoday）

彰化方面，這次補選有國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民進黨提名前鹿港鎮長黃振彥與無黨籍紀慶堂3人登記參選。國民黨候選人柯呈枋票數於晚間17時10分左右，已破4.5萬，他已自行宣布當選。

▲316台南立委補選,民進黨候選人郭國文當選。（圖／ETtoday）

台南方面，台南市因原選區的民進黨立委黃偉哲當選台南市長，該選區須進行補選，第二波立委補選16日登場，選情激烈，此區共有6人角逐，分別是民進黨的郭國文、國民黨的謝龍介，以及無黨籍的陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟。自四點鐘開票以來，票數就陷入拉鋸，而郭國文於17時30分抵達總部，自行宣布當選。

▲316金門縣立委補選，無黨籍候選人陳玉珍當選。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

金門方面，金門無黨籍陳玉珍自行宣布當選，國民黨失去金門這席立委。無黨籍陳玉珍曾擔任過3屆金門縣議員，學法出身的她，10多年來致力於提供民眾法律服務，此次選舉，她呼籲選民要選會做事的「戰將」而非「投票部隊」。她列出立法院席次表示，民進黨目前有66席、國民黨33席，如果這次4席都被國民黨拿走，還是贏不了民進黨，因此多了1席的「投票部隊」也不能改變什麼還不如一位真正有能力的人發揮作用。

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