台南立委當選人／郭國文守住了　民進黨的民主聖地

▲絕對不能輸的台南市立委補選，由民進黨郭國文守住這席立委席次，讓「只剩一口氣」的民進黨，獲得喘息的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被綠營視為「民主聖地」絕對不能輸的台南市立委補選，在3月16日投票結果出爐後，由民進黨郭國文守住這席立委席次，讓「只剩一口氣」的民進黨，獲得喘息的機會，此次立委補選，民進黨從選前勢在必得，到選舉中期危機四伏，到投票前危機總動員，傾全黨之力捍衛這塊「民主聖地」，總算保住2020大選前民進黨氣勢。

台南市二選區涵蓋七股、佳里、麻豆、善化、大內、玉井、楠西等14個農漁業行政區，被公認為「綠到出汁！」的地區，黃偉哲上次選立委時，獲76.47％的超高得票率，照理二選區立委補選，民進黨理當輕鬆獲勝，未料2018九合一大選民進黨大敗，韓流突起，國民黨趁勢推出具有全國知名度的現任國民黨台南市主委、市議員謝龍介參選，謝龍介採取複製「韓流勝選模式」，搭配個人本土魅力，以農漁民、勞工、攤販等「三民」代言人自居，將選舉與行銷農漁特產品結合，加上韓國瑜全力助攻，選情扶搖直上，造成郭國文的強大壓力。

此外，原屬民進黨的陳筱諭，因不滿初選不公而退黨，以母親前台南縣副議長、前台南市議員郭秀珠等家族在地勢力，以無黨籍投入立委選舉，展現在地基層實力，更讓郭國文腹背受敵，選情雪上加霜。

民進黨顯然也察覺到選情不利，前行政院長賴清德，自3月初起每天陪同郭國文在二選區掃街拜票，賴清德手持麥克風，拚命為郭國文助選，比自己的選舉還賣力，甚至走險棋，拋出「民進黨只剩一口氣」的議題，意圖激發綠營支持者的危機團結意識，集中選票助郭國文勝選。

並搬出前總統陳水扁發聲表達支持郭國文的立場，化解陳筱諭打「阿扁牌」的效應，並強調唯一支持民進黨候選人郭國文，意圖發動「棄保效應」，希望減低陳筱諭吸走綠營選票的影響。

選舉最後階段，民進黨可說傾全黨之力，全力為郭國文站台護盤，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰等政、黨、地方，叫得出名號的，都來為郭國文站台力挺，全心全意對付謝龍介的背後力道「韓流」。為了鞏固綠營基本盤，爭取勝選，民進黨將選舉提升到國安層級，全黨口徑一致，「恐中、賣台」言論激化本土意識、企圖營造「藍綠對決」的最佳態勢。

從這次立委補選結果由郭國文出線來看，民進黨傳統基本盤仍難以鬆動，民進黨選舉動員能力與選舉策略，仍有不可忽視的實力，從民進黨成功地遏阻「韓流」外溢，顯示2020大選，民進黨仍大有可為，鹿死誰手？還有得拚！

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【郭國文小檔案】

郭國文 ：1967年3月11日生

學歷：國立台灣大學國家發展研究所法學碩士、國立成功大學政治經濟研究所博士

經歷：

台灣勞工陣線秘書長

全國產業總工會秘書長

228牽手護台灣執行總策劃

民主進步黨台南縣黨部主任委員

台南縣政府行政管理處處長

民進黨台南市議會黨團總召集人

台南市議會第1屆、第2屆議員

勞動部政務次長

台南市長候選人黃偉哲競選總部總策劃兼發言人。