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中華郵政招2295人！吸24名博士搶考　「錄取率估8.5%」比去年還高

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▲▼中華郵政107年度舉辦招考。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政招考，3萬4千多人報考，其中有24名博士考生。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政今年舉辦職階人員招考，預計正取1,750名、備取545名，合計2295名，16日在台北、台中、高雄等3地區同時舉行第一試筆試測驗。中華郵政指出，今年一共有3萬4千多人報名參加，其中有24名博士生報考，碩博士生加起來則有2400多名。根據首節到考率推估，今年錄取率約有8.5%，通過第一試筆試的考生需進行第二試體能測驗及口試，5/13公布最終成績後，6月起就會陸續傳用。

▲▼中華郵政人力資源處處長楊素珠。（圖／記者賴文萱攝）

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▲中華郵政人力資源處處長楊素珠說明今年到考率、錄取率。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政人力資源處處長楊素珠表示，今年郵政招考一共有3萬4千多人報名，正備取預計一共2295名，跟去年報名人數相比，大概多了5千人報考，今年第一節到考人數約有2萬7千人，到考率約8成，推估今年錄取率可達8.5%，比去年7.43%、前年5.82%還高。

在所有報名考生中，有24位博士生報名，其中有3名還是報考郵政外勤，碩博士生加起來一共有2400多名，比去年2000多名，還多出300多名。在年長考生部分，今年60歲以上考生有46位，人數跟往年差不多，也有年長考生選擇報考郵差。

▲▼中華郵政107年度舉辦招考。（圖／中華郵政提供）

▲在第一試筆試結束後，中華郵政將依成績擇優進行第二試口試及體能測驗。（圖／中華郵政提供）

在今天第一試筆試結束後，中華郵政會依第一試筆試成績擇優於108年5月4、5日參加第二試口試、體能測驗。錄取的正取人員預定於109年12月31日前依序進用完畢，備取人員於109年12月31日前未通知分發進用者，不再予以分發進用。

薪水部分則依照職缺各有不同，營運職月薪最高4萬5,210元，櫃台內勤、郵遞外勤等月薪則自3萬1,580元起跳，郵遞外勤若加上相關加給，月薪約可有3萬7千元至3萬9千元左右。

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關鍵字：中華郵政,中華郵政招考,郵局招考

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