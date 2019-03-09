郵局儲戶注意！　3/20起結存金額放寬「6萬以下」免證件可辦理

▲中華郵政8日晚間宣布，郵局結存金額放寬6萬以下免證件可辦理。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

便民服務又一樁！中華郵政8日晚間宣布，自20日起實施簡化措施，將結存金額放寬至6萬元以下免簽證可辦理，以便利儲戶結清銷戶。

中華郵政表示，目前存簿儲金通儲帳戶結存金額3萬元以下者，得由本人或他人持原留印鑑及儲金簿，至任一郵局臨櫃輸入密碼相符即可辦理，免提示身分證件及委託書等相關資料。

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▲3月20日起，結存金額放寬6萬以下，至任一郵局臨櫃輸入密碼相符即可辦理，不需出示證件。（圖／ETtoday新聞雲）

為便利儲戶結清銷戶，持續改善服務品質以推動簡政便民措施，提供儲戶更優質的服務，中華郵政宣布自20日起實施簡化措施，結存金額放寬至6萬元以下，儲戶欲結清中華郵政公司存簿儲金帳戶，請攜帶身分證件、原留印鑑及儲金簿辦理，如遺失儲金簿、印鑑或忘記密碼，儲戶本人親自辦理者，可以簽名代替蓋章；如本人無法臨櫃，亦得委託他人代辦，並請攜帶雙方身分證件、新印鑑及委託書，經查證屬實後辦理。

中華郵政補充，如有任何疑義，請洽任一郵局櫃檯或志工人員諮詢，或中華郵政顧客服務中心服務專線0800-700-365。