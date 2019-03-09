郵局為何高達2,700萬儲戶　因為......存款可免繳利息所得稅　

▲中華郵政不老運動於全台展開，圖為台北郵局舉辦的銀髮歡唱真郵趣。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

目前在郵局存款100萬元以內的利息，是可免徵利息所得稅，這也是中華郵政儲戶達2700萬多戶，甚至比台灣人口2,359萬還多了341萬的原因之一，而且很多人是學生時期就開戶了。

現在為了數位網路銀行e化，中華郵政主動放寬免出示身分證，即可攜存摺、印鑑章及密碼臨櫃結清銷戶，加速整理許久未往來活動帳戶。

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中華郵政承辦員指出，依《郵政儲金匯兌法》第20條規定，存簿儲金之利息，應免一切稅捐。而目前提供的額度為100萬元以內，是可以免徵利息所得稅。

而全台1,298個郵局據點電腦化系統連線，大約是民國70多年啟用，在這之前可能有許多民眾是一人開了2個或是以上的帳戶，才會累積至今多達2,700多萬個儲戶，比現在的台灣總人口數還多了340多萬。

中華郵政3月8日晚間主動發新聞稿，大動作鼓勵儲戶主動來辦理結清銷戶，一來是想要針對本來帳戶餘額在3萬元以下就可以免出示身分證等的結清銷戶作業，放寬到6萬元以下，加速整理久未往來活動戶。二來是因為今年3月20日是中華郵政開辦123週年，總公司各個部門開始就現有的服務措施，提供更簡化行政作業以利消費者使用。

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