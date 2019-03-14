成語郵票太夯！中華郵政三度發行　「4新圖案」搶先看3/20開賣

▲中華郵政成語故事郵票（108年版）。（圖／中華郵政提供）

記者曹悅華／台北報導

為增進民眾對成語出處與含義之瞭解，加上反應熱烈，中華郵政公司繼104年及106年發行後，第三度推「成語故事郵票」系列，續以教學相長、拋磚引玉、愛屋及烏及栩栩如生等4句常用成語為題材，訂於20日發行（1套4枚），郵票面值均為8元。

中華郵政說明本套郵票圖案：

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一、教學相長：出自《禮記．學記》，論述教與學互相促進的作用，後來被指為透過教授、學習，不但能使學生進步，教師本身的水準也可藉此提高。

二、拋磚引玉：唐代詩人常建得知趙嘏將至蘇州靈巖寺，乃於寺牆題字，期趙嘏能補上後兩句，趙嘏果真補題，後人認為常建此舉為拋磚引玉，後來被比喻自己先發表粗陋的詩文或不成熟的意見，以引出別人的佳作或高論。

三、愛屋及烏：商朝末年，武王召集群臣商議如何對待殷商遺民，姜太公說：聽說愛一個人，連停在他屋頂上的烏鴉都愛，而討厭一個人，就連他家的圍欄都討厭，後來被比喻為愛一個人也連帶關愛與他有關的一切。

四、栩栩如生：莊子是戰國時的思想家，曾於夢中變成蝴蝶，醒來後，發現自己還是莊周，不是蝴蝶，令莊子好奇，到底是莊周作夢化為蝴蝶，還是蝴蝶作夢化為莊周？後來被用以形容貌態逼真，彷彿具有生命力。

中華郵政補充，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月18日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及專冊，於郵票發行當天供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。