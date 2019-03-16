1100元酒菜錢女友面前被搶付　「甩錢哥」抓狂爆打腳掌濺血

▲高雄左營區一家海產店有客人鬥毆，竟是因誰付1100元餐款問題而起衝突。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄左營區一家海產店15日晚上10時許發生客人衝突事件，警方獲報抵達，發現因呂男餐後先結帳，余男突暴怒嗆「你看不起我！」直掏大把鈔票甩在桌上，雙方隨後爆發肢體衝突，余男腳掌被玻璃碎片割傷濺血，警依違反社會秩序維護法將全案函送裁罰。

警方表示，15日晚上10點許左營分局接獲報案，自由三路與重立路口的一家海產店有客人發生鬥毆，現場有3男1女，飲酒後因誰結帳問題起衝突；呂男向警方表示，飯後他先去付款便向余男說飯錢對半平分，余男卻突然爆走生氣，直拿出大把千元鈔票甩在桌上，嗆「你看不起我嗎？」2人互相拉扯爆肢體衝突，余男的女友在旁嚇傻，和另一名王姓男上前勸阻，現場一片混亂，余男的腳掌還被碎玻璃割傷濺血，倒坐在地，員警立即通報救護車將余男送往榮總醫院。

▲高雄左營區一家海產店有客人鬥毆，余男的女友在旁嚇傻。（圖／地方中心翻攝）

警方調查，3男1女分別是21歲的呂男、余男、莊女，和45歲的王男，余男帶莊姓女友與兩名男性友人到海產店聚餐，沒想到4人酒後聚餐卻變調；警方到達後立即控制現場情形，余男被送往醫院，另外3人則由警方帶回警局做進一步調查，另外，警方呼籲，絕不容許暴力行為，會嚴厲執法。

▲警方將呂男帶回警局。（圖／地方中心翻攝）

▲余男腳掌被碎玻璃割傷濺血，被送往高雄榮總。（圖／地方中心翻攝）

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