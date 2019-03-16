正妹差點被撞！三寶叔7PUPU衝進髮廊：妳罵X小　網譏：老男人剩一張嘴

地方中心／高雄報導

這樣的行徑未免也太誇張！一名女網友日前在臉書社團「爆料公社」發文表示，當時一名男子差點從後方撞到她，而她當下說了一句「這是人行道欸」結果竟然就遭到對方不斷飆罵，更誇張的是，之後竟然還尾隨她進入髮廊，拿著安全帽作勢要打人，行徑相當惡劣！

▲男子連連對著女子叫囂 。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

原PO表示，當時她在人行道行走，結果對方從後方騎機車差點撞到她，當下她說了一句「這是人行道欸」，結果對方就將機車停到她前方，不斷重複憑什麼罵他，還說自己騎人行道沒錯有怎樣嗎？有撞到你嗎？在路上咆哮不停，騎走後還不斷罵幹。更誇張的是，之後看到她進入髮廊，男子居然還追進來兇神惡煞的做勢要打人。

從畫面中可見，該名男子不斷朝著原PO怒罵，表情相當兇狠，之後看到原PO進了一間髮廊後，竟然還大搖大擺衝進去，不斷朝著她怒罵：「我撞到妳了嗎？」、「妳罵三小」，而不管原PO怎麼說，他還是繼續怒罵，甚至還一副想要打人的凶狠樣子，行徑相當誇張。

網友們一看紛紛留言表示，「告他就對了」、「根本老屁孩啊」、「告下去就對了」、「男人老了只剩一張嘴」。

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