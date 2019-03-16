白車自撞行道樹！還慘遭BMW爆砸車窗　2男嚇傻躲進健身房

地方中心／高雄報導

高雄市16日凌晨發生一起轎車自撞後被砸的事故，當時一台白色轎車疑似和BMW發生糾紛，隨後就不慎自撞路邊的行道樹，車上兩名男子因害怕，便跑到對面的健身房內躲藏，怎料BMW的駕駛竟還不放過他們，還下車砸毀已經撞樹的白車的車窗，才囂張駕車離去。

▲白車自撞行道樹。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

整起事故發生在16日凌晨3時許，警方接獲報案指稱，九如一路附近發生糾紛案，而警方到場時，只看見一部白色轎車自撞一間健身房前面的行道樹，而車身及車窗均有損壞情形。對此，健身房員工表示，幸好有路樹阻擋著，沒有直接衝撞進健身房發生意外。

警方在健身房二樓找到兩名男子，而他們表示，是接受朋友邀請，要前往鳥松區長庚醫院附近跟朋友會面，但到達後卻沒看到對方，因此才會調頭尋找時，之後疑似與人發生行車糾紛，結果就發現一部黑色BMW自小客車尾隨在後，而他們不久後就不慎自撞健身房前的行道樹，但因為太害怕，所以才會先行跑進健身房內躲藏。對此，白車的車主也表示，不認識黑色BMW車上的人，沒跟他們結怨。

經警方調查，BMW看到白車自撞後，便下車砸毀該車的車窗隨即逃逸。對此，警方已帶回4名涉案人到案釐清案情，正積極追查中。

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