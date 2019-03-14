快訊／歸仁雙屍案死囚謝志宏獲釋　緊握媽媽的手燦笑：自由真好

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發生在2000年的台南歸仁雙屍命案，犯嫌之一謝志宏原先遭判死刑定讞，因台南高分檢檢察官林志峯2017年9月以找到謝未殺人的新事證，聲請法院再審！台南高分院14日裁定再審，並暫停死刑執行。對此，謝志宏下午獲釋後，緊握著媽媽的手表示，「自由真好！」，而他的母親也在一旁向幫助他的人連連道謝。

▲謝志宏14日獲釋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁雙屍命案事發在2000年6月23日，郭俊偉指稱與謝志宏相約喝酒後，他去搭訕18歲的陳姓女子，但女子答應後又反悔，郭俊偉先是強制性交後再拿蝴蝶刀行兇，謝志宏則是接著砍48刀將陳女殺死，但行兇過程被經過的86歲張姓農夫撞見，即一併痛下殺手，造成2人死亡，其中謝志宏於2000年6月27日晚上被查獲。本案在2000年10月16日提起公訴，本案歷經7次更審，但歷審均判處謝志宏與同案被告郭俊偉死刑。

不過全案仍有諸多疑點，關於謝志宏的事證也很少，包括衣物和機車沒有血跡反應，沒有直接證據，以及3份自白有問題，而當時謝志宏和郭俊偉分別到命案現場模擬時，兩個人卻有兩套說法，郭俊偉更直指謝志宏才是最後奪命的關鍵，此案2011年7月高院第7次發回更審，隔年1月更七審判他死刑，5月再駁回上訴。

經過多年後，台南高分檢署檢察官林志峯、台南地檢署主任檢察官吳維仁、黃莉琄，就歸仁雙屍命案，詳閱原審卷宗，林志峯檢察官更至歸仁分局審閱該案卷宗、會同分局人員重返現場履勘。經綜合新、舊證據、綜合判斷，認已產生合理的懷疑，並足以推翻原確定判決所認事實，基於合理、正當的理由，可懷疑原已確認的犯罪事實並不存在，可能影響判決結果或本旨，依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，為受判決人謝志宏的利益而聲請再審，並請求法院准予再審後，以適當的替代方式裁定停止羈押。

台南高分院去年11月召開再審調查庭，合議庭14日上午裁定准予再審，並暫停死刑執行。

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