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店員結帳忙翻要他「吸管自取」　恐龍媽7PUPU衝超商：為啥兇我兒子

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▲▼超商,便利商店。（圖／達志／示意圖）

▲原PO對於小孩媽媽的行徑感到相當傻眼。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／綜合報導

各行各業都有說不完的甘苦談，一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有個小孩在尖峰時段來幫媽媽買咖啡，但因為那時她忙著結帳，因此讓對方自己裝袋子、自取吸管，竟然就遭到對方的媽媽激烈砲轟說，「為什麼要兇我兒子，小孩子很容易受傷」讓女網友相當傻眼。

原PO表示，自己在某學區的超商上班，而有天來了個小孩幫媽媽買咖啡，但因為那時只有一人當班，結帳人數又大排長龍，因此她就把袋子和咖啡交給小孩，示意他自己裝上，就繼續去忙結帳了，結果大概過了一分鐘後，對方又突然開口要吸管，而原PO礙於規定就告訴他「吸管要自取」，原以為事情就這樣落幕了，沒想到可怕還在後頭。

大概過了30分鐘後，小孩的媽媽突然氣勢洶洶的跑到超商裡面質問原PO，「是不是兇我兒子」、「為什麼不給他吸管」、「知不知道小孩很容易受傷」讓原PO當場傻眼，氣得PO文怒吼，「怎麼了嗎？是我人格分裂嗎？？？我怎麼不記得我袋子用丟的？？？我怎麼不記得我不給他吸管？？？明明只有結帳時說了，這樣45，找你55，我怎樣子兇你兒子了？怎樣兇了？？？我才容易受傷吧」。

被罵了一頓的原PO也不禁感嘆：「我都還沒說結帳隊伍大排長龍，你兒子在結帳時還在那邊玩手機不理我，害我被後面等結帳的客人擺臉色」而貼文一出，也引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「所以說大人的教育不能等」、「奧客無極限」。

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關鍵字：超商,店員

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