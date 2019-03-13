奪命3分鐘曝光！酒駕男「68秒闖9紅燈」　女騎士碎成多塊慘死

突發中心／台北報導

一名郭姓男子於2018年中秋節前夕，在台北市以時速100公里狂飆闖紅燈，連續撞倒3名機車騎士，其中陳姓女騎士傷重死亡，而郭男也被檢察官依殺人罪起訴，而他表示，當時沒感受到自己車速這麼快，以為路上沒人才闖紅燈，現在很後悔，而被害人則痛斥，郭根本是為了躲警察才加速狂飆，拒絕和解。此外，驚悚的車禍畫面也於稍早曝光，這可怕的畫面也讓檢方痛批，根本形同恐攻。

從畫面中可見，郭男至68秒內至少連闖了9次紅燈，過程中還不斷大踩油門提高車速，之後就在完全沒剎車的情況下，連續撞上3台機車，害得其中一名女騎士傷重不治。對此，被害人家屬請人代為在臉書社團「爆料公社」PO文表示，「這是酒駕肇事者的行車記錄器，在他的筆錄裡，從沒擔心會不會撞到人，只想著不要被警察攔就好，於是他抱著僥倖心態，一路狂飆，闖了紅燈都不減速，造成一死二傷....檢方以『形同恐攻』為由，以殺人罪起訴，接下來就要看法官怎麼辦了...」一字一句都讓人感到相當憤怒與鼻酸。

▲郭男酒駕肇事現場可看出當時車速極快，撞擊猛烈。（圖／記者趙永博攝）

整起事故發生在2018年8月23日凌晨，郭男在台北市文山區的好樂迪KTV和朋友喝酒唱歌，席間喝了2、3罐啤酒、1/3瓶的威士忌後，於清晨5點31分開車回家，在羅斯福路以100公里高速衝了近3公里，過程中郭的車子也曾失控打滑，但他完全沒煞車。

▲酒駕男被控殺人案開庭，離開時和母親一路低頭不說話。（圖／記者劉昌松攝）

2分鐘後，郭右轉進入基隆路沒多久，連續撞倒前方3輛機車，造成1死2傷，郭車以順時針方向旋轉撞向路旁房子才停住，酒測值高達1.29毫克，檢察官痛罵郭「油門從來沒有鬆過」、「與恐攻沒什麼兩樣」，有不確定殺人故意，起訴殺人罪。此外，北院於12日開庭，郭於庭上矢口否認有殺人犯意，引發被害者家屬不滿。