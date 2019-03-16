彰化立委落選人／黃振彥自認努力不夠　恭喜柯呈枋

▲彰化立委補選，民進黨籍黃振彥出面坦承敗選。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣第1選區立委補選16日舉行投開票，民進黨提名的候選人黃振彥設在福興鄉的競選總部，下午三點多即陸續湧入支持者到場關心，原本開票時還有領先，但後來一直落後，黃振彥出面發展感言，坦承努力不夠，感謝支持者。

第1選區包括鹿港、福興、伸港、線西、和美及秀水等6鄉鎮，下午4點鐘不到，支持者即陸續湧進，縣黨部主委邱建富也早早就到現場，支持者不時的高喊加油。

▲支持者不捨敗選，給予黃振彥熱情擁抱。（圖／記者鄧木卿攝）

隨著雙方票數差距愈來愈大，黃振彥下午5點20分出面發表敗選感言，他首先向所有支持者表達深深的歉意，由於個人努力不夠導致選舉敗選，他坦然接受結果，更恭喜可敬的對手柯呈枋當選，也恭喜余天與郭國文兩人分別在新北與台南為民進黨保住這兩席。

黃振彥說雖然敗選，但仍要感謝各級長官，包括蔡英文總統、卓榮泰主席和林佳龍部長等，在短短兩個多月的時間，不分晝夜、不管多忙多累都毫無怨言的陪伴拜票，走過六鄉鎮的每一角落、握遍鄉親每一雙溫暖的手。

▲黃振彥一一向在場支持者表達感謝。（圖／記者鄧木卿攝）

他也坦承，他從政20多年，地方受到很大肯定和認同，但由於大環境因素，造成這次首度落選，但團隊沒有解散，仍會持續服務大家，他會好好檢討，重新出發，黃振彥話說完，一一向在場支持握手感謝，有支持者給予熱情掌聲和擁抱，並希望2020年再戰，黃則是微笑無語，直說感謝。