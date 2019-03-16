清流擋住韓流！賴清德被台南民眾包圍拱「選總統」...他神秘笑回7字

地方中心／台南報導

第9屆立委台南市第2選區補選16日投開票，選情激烈，最終郭國文以6萬多票當選。而前行政院長賴清德也現身激動表示，感謝大家守護民主的決心；面對媒體詢問是否選總統，他笑回，「今天還是16日。」

▲郭國文勝選，賴清德受訪。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



郭國文發表當選感言，人民所選擇的結果，代表台南區是民主區、民主聖地，肯定過去長久以來民進黨所經營打拚，選民依舊要讓民進黨一個機會，我們不要榮華協議，在艱難選戰當中，感謝黨內所有人團結，感動選民。

而到場支持的賴清德離場時被群眾包圍，旁邊支持者高喊「選總統」。賴清德受訪時表示，這次立委補選能夠逆轉勝有很多原因，大家投入讓力量變大，而不是只單靠一人，也感謝台南市民在民進黨最困難的時候繼續攜手合作，「相信大家在當中有看見民進黨的努力、決心，讓此次投票率超過4成。」

▲許多民眾包圍賴清德，力拱他選總統。



有媒體問到此次是「清流擋住韓流」、「16日前不談選總統」等提問。對此賴清的笑回，從這次立委補選應該可以看出來大家守護民主的決心，至於選總統「今天還是16日」，讓在場媒體笑開懷。

【更多新聞】

男友恐慌症發作遭輾斃！修復師「縫補碎屍」...女友噴淚：夢裡看見他笑了



出國被託代買！不熟親戚白眼嫌「你比較貴」...千人爆氣：靠X三小



下面好癢！診斷書被寫6字...女導遊爆氣狂吼「You Fucking」大鬧急診