綠營新北、台南都保住！卓榮泰沒笑容：後面挑戰會更大

▲卓榮泰陪同余天宣布勝選。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨去年底九合一選戰大敗，這次國民黨又有高雄市長韓國瑜「韓流」強勢加持，但最終綠營還是成功守住最關鍵的新北、台南兩席立委補選席次。民進黨主席卓榮泰晚間陪同余天宣布勝選，但臉上卻不見笑容，他受訪時強調，因為後面還有更大挑戰。

這次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，最終新北、台南兩大關鍵選區都由民進黨拿下，也被外界視為是成功守住「2020前哨站」。

民進黨在立委補選戰拿下好成績，但卓榮泰臉上卻不見笑容，他受訪時表示，昨晚的選情預估，新北、台南只要沒有意外，本來就預期會勝選，但最後彰化還是沒有成功拿下，他感嘆，一月底台北市士林大同區由民進黨的何志偉勝選，當時他就知道後面會有更大挑戰，這次也果然面對更多假消息影響，可以預期往後的選戰，會有更大挑戰。

談及2020總統大選，卓榮泰說，不一樣的時空背景就會有不一樣的選舉打法，「我們要挑戰過去不足的地方，沒有任何喜悅，我們知道調查上有一些地方落後，有些地方沒有拿回來，要繼續努力。」

媒體追問是否感覺到韓流減弱，卓榮泰說，他現在不考慮這個問題，就是要把往後的路走好，民進黨要聽見人民的聲音。至於是否對蔡英文連任路更有信心，卓榮泰回應，綠營總統登記後天開始，會有新戰法、公平機制面對選舉，一定會找出更好的候選人。

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