韓流加持卻仍敗選　王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下神壇

▲韓國瑜多次站台力挺謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選16日舉行投開票，台南選區方面，由「韓流」強力加持的謝龍介最終不敵民進黨籍的郭國文。桃園市議員王浩宇在其臉書發文表示，韓粉雖然聲量很大，但就像氣球一樣空虛，靠著來自國外的網軍虛張聲勢、不斷造謠來製造假象，這次選舉「不只是民進黨的勝利」，而且「是全體台灣人的勝利」。

王浩宇提到，在選前的15天，民進黨在三重、台南的選情都很不妙，所有人都害怕韓流，民進黨內部更出現怯戰的聲音，認為不該批評韓國瑜，以免讓韓粉更加團結，選情卻越來越慘。他話鋒一轉表示，這次立委補選是「台灣人選擇站出來」，用選票清楚訴求「不要簽和平協定、拒絕跟中國統一」，要繼續維持現有的生活方式，讓下一代繼續生活在自由民主的台灣。

王浩宇強調，手邊的數字清楚顯示，韓粉雖然聲量很大，但很多是靠著來自國外的網軍虛張聲勢、不斷造謠來製造假象，「我們必須勇敢正面對決，否則最終很可能會重蹈高雄的覆轍。」他指出，正面對決的結果「是過去15天韓國瑜的正面聲量崩跌、負面聲量暴漲」，高雄市政府團隊也頻頻出包、失言，而中國在國際上對台灣步步進逼「更讓台灣人越來越不滿」。

王浩宇總結表示，在最關鍵的時刻，終於團結的台灣人「終於搓破網路謠言」，讓韓國瑜正式走下神壇，讓大家知道「他並不是無懈可擊」，而寒流就要過去，太陽就要出來，「請跟我們一起繼續勇敢。」

▼王浩宇的貼文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）