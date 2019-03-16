「國民黨僅一席」韓流退燒？　卓榮泰：選民在真實虛幻間做出選擇

▲316三重立委補選開票，余天當選後到場感謝選民。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／新北報導



第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨候選人鄭世維。開票從下午4點開始，余天票數持續領先，中選會目前雖尚未對外公布結果，但余天以超過五萬票得票數稍早已經自行宣布當選，成功替綠營守住三重，現場支持者歡呼聲不斷。

余天表示，雖然「韓流」來襲，不過因為有三重民眾的溫暖的心與熱情的雙手，才能靠著這股「暖流」抵抗這一波的「韓流」，強調「被韓流嚇到挫屎還是贏了」！他也特別感謝黨主席卓榮泰動員黨中央全力協助，讓全部的人團結起來，才能贏得這一局。

媒體問及民進黨此次成功保住新北及台南兩席，是否代表「韓流」已退燒？卓榮泰回應，這都是很常彌漫的社會現象，雖然「韓流」這種虛幻的東西在民間散布，不過余天以溫暖的訴求去克服困難，選民是在真實與虛幻間做出選擇。

卓榮泰還說，這次新北與台南的勝選，與黨內所做的調查結果一致，不僅是候選人認真掃街拜票，選前之夜更動員所有黨公職全力回防三重。不過卓榮泰強調，贏了之後挑戰更大，2020還要面臨一波更大的挑戰。

有關外界將此次立委補選視為2020總統大選的前哨戰，卓榮泰則說，不同的時空有不同的選戰打法，現在沒有任何的喜悅的本錢，仍要持續挑戰過去努力不足的地方或選區，有些地方仍無法扳回一城，民進黨要繼續努力。