打擊街頭暴力不手軟 阿仁局長親自帶頭拼治安

▲台南市警局為打擊街頭暴力犯罪、強化臨檢掃蕩力度，3月15日晚上10時至16日凌晨1時，市警一、二、三、五、六、永康及歸仁分局，舉行擴大臨檢專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為打擊街頭暴力、強化臨檢掃蕩力度，3月15日22時至16日凌晨1時，市警一、二、三、五、六、永康及歸仁分局，舉行擴大臨檢勤務，並由市警局長黃宗仁等人，分赴第一、二、五、永康及歸仁分局主持勤前教育，動用280名警力，強勢臨檢54處治安顧慮場所，全力查緝槍毒及酒駕，展現淨化治安決心。

市警局長黃宗仁強調，為防制街頭暴力，2018年5月業已研訂「打擊糾眾滋事強勢作法」，拍攝模擬狀況實警演練影片，列入常年訓練與勤前教育教材，加強訓練員警處置能力，並強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法，一旦違法，立即運用第三方警政嚴格取締，執行迄今已有相當成效。

勤教結束後，五分局長陳錦文隨即率分局警力62名及保安大隊特殊警力，針對轄內舞廳、遊藝場及酒店等易發生衝突或鬥毆處所，加強威力掃蕩臨檢，優勢警力集結行進，引人側目，充分展現警察維護秩序決心。

陳分局長並向業者及從業人員宣導善盡自主管理及通報的責任，嚴禁有販毒、槍擊、鬥毆等情事；要求代客泊車服務者，發現酒客飲酒後，不得讓其駕車，應協助代叫計程車或代駕，不可將鑰匙歸還任其酒後駕車，如有執意駕車，應通知本分局。

五局將秉持行政院蘇院長全力拼治安之理念，以及民眾對於淨化治安之期待，要求員警執法應強而有力，積極解決治安問題，遇有街頭暴力狀況，應運用「快、鳴、集、一、制、逮」強勢作法口訣，迅速控制現場，展現公權力，並注意員警個人執勤安全。另外，本局要求各項擴大臨檢勤務，務必依轄區治安狀況妥適規劃，並在不影響員警正常勤休之前提下，切實執法，要求業者負起自主管理責任，共同約制不法，提供民眾良好的治安環境。