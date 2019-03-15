網購周年慶新玩法　爆賺儲值金21%回饋、全民砍價1折起

▲Yahoo奇摩購物中心15周年慶即日起正式開跑，祭出4大玩法，活動最高回饋21%。（圖／記者洪菱鞠攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

Yahoo奇摩購物中心15周年慶今（3/14）正式起跑，除了狂撒上億購物金，還包括買貴退差價再送8%，買一賠三、爆賺儲值金15%回饋、全民砍價限定夯品下殺1折、網紅揪團享15%回饋，像是免萬元就能買到ipad 9.7吋，或是專櫃夢幻逸品LA MER海洋娜拉只要1,003元，活動最高返利21%，此次祭出多項新玩法，將挑戰全站倍數成長。

在正檔周年慶登場前，Yahoo奇摩購物中心暖慶已於3/8率先開跑，統計每7秒賣出一支DW手錶、每分鐘賣出一件Michael Kors皮夾，精品類業績成長8成、機車2倍，爆賺儲值金在短短5天預購破5千萬。Yahoo奇摩購物事業群業務總經理蔡伯璟表示，此次暖慶業績突破歷年同期新高，業績累計成長5成。

這次活動有2樣新玩法值得注意，其一是推出「爆賺儲值金」，消費者可先儲值一筆福利金，單筆儲值額度分別有1,000元、5,000元、10,000元及30,000元，最多全部一次儲值為46,000元，凡於指定期間消費，預購儲值福利金可享15%購物金回饋之外，還可搭配Yahoo聯名卡再享6%返利，加起來等於現賺21%。以原價10,900元的ipad 9.7吋WI-FI 32G為例，假設事先儲值11,000元，消費回饋1,635元，到時入手價只要9,265元。

▲LA MAR海洋拉娜乳霜，原價10,030元，全民砍價1折起。

另一種是「全民砍價」，活動將祭出5波超夯夢幻逸品，包括Nintendo Switch、iRobot掃地機器人、Gtech無線除蹣吸塵器、Beats Studio 3耳機、LV經典牛皮短夾等，即日起至4/21期間，只要至活動專區內針對商品按讚，每按一個讚即可砍5元，按讚數越多，商品價格越殺，最低1折起，第一檔主打Rimowa共有超過3千人按讚，最後以1,970元賣出，目前則是強打LA MAR海洋拉娜乳霜，原價10,030元，砍價最低可到1,003元，按讚結束後，預計3/18 10:00準時開搶，蔡伯璟強調，「商品準備數量保證不會只有一個。」

此次周年慶號稱促銷、讓利為歷年最大，集結旗下知名品牌，推出全面優惠折扣，Roots男女服飾全館直降4折起、DR.WU買1送1結帳再享84折、JoMalone限量版開搶、NIKE/Adidas/Converse等運動鞋爆款35折起、PORTER獨家限定款7折，結帳再享84折；Levis全館55折起、新品85折，買再送超贈點25%。3/18～3/21及3/25～3/27首3日加碼花旗、國泰、中信、玉山、台新、富邦等13大銀行，刷卡滿額最高回饋15%，Yahoo聯名卡獨享最高21%回饋。

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