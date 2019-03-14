拼多多年活躍用戶增至4.18億人　成陸第2大電商平台

▲拼多多2018年7月26日在上海、紐約同時敲鐘，正式登陸納斯達克市場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

新電商平台拼多多近日發布2018年第四季度及全年財報稱，公司2018年全年實現營收131.20億元，同比增長652%；2018年第四季度，拼多多營收為56.54億元人民幣（下同），同比增長379%，環比增長68%。瑞銀日前曾發布研究報告分析，拼多多的年活躍用戶為4.18億人，成為繼阿里後，大陸第2大電商平台。

綜合陸媒報導，拼多多平台2018年年度活躍用戶數達4.19億人，較2017年的2.45億人激增1.74億人，同比增長71%；2018年第四季度，拼多多App的平均月活用戶數達2.726億人，同比增長93%，環比增長18.2%。

▲電商平台「拼多多」執行長黃崢（圖中央）。（圖／CFP）

就在拼多多財報披露前夕，瑞銀曾發布研究報告分析，「按用戶數計算，拼多多已經是中國大陸第2大電商平台」。瑞銀指出，截至2018年底，拼多多的年活躍用戶為4.18億人，阿里為6.36億人，京東為3.05億人。

在瑞銀看來，不同於其它電商平台，拼多多在中國大陸已經擁有極高的知名度，但仍有很多人從未嘗試使用拼多多。基於各項數據與分析，瑞銀認為，隨著平台的升級與發展，未來將有更多用戶嘗試拼多多，並且更頻繁地在該平台購物。

▲拼多多的App首頁。（圖／擷取自拼多多App）

拼多多由上海尋夢信息技術有限公司創辦，以App客戶端為主要運營方式，於2015年9月正式上線，因為發展迅速，吸引了來自包括風投公司紅杉資本（Sequoia Capital）和網路巨頭騰訊的投資。

大陸的網購雙強，京東與淘寶（包含天貓）占據了市場的大半江山，當時很少有人能預見，在淘寶、京東、蘇寧等巨頭的夾擊下，拼多多這股新生力量能以燎原之勢席捲了三、四線城市以及農村地區。

拼多多創始人、CEO黃崢表示，「2018年是拼多多強勁增長的一年，也是里程碑的一年；自創立以來，拼多多始終將服務用戶放在第一位，用戶群體和GMV的快速增長均印證了平台所創造的獨特價值。」