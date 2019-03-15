網購馴龍周邊開箱後…　網笑翻「厲害！變成蒸籠高手了」

▲有網友說自己朋友上網要買電影《馴龍高手2》周邊商品，貨到開箱後，看到寄來的物品讓他超錯愕。（圖／福斯）

生活中心／台北報導

網路購物詐騙難防，一名網友在臉書《爆料公社》貼文分享朋友的網購經驗，本來訂的是電影《馴龍高手2》周邊商品，在收到貨品開箱之後整個大傻眼，收到的竟然是一個「蒸籠」，讓他感嘆的想問眾網友「網路詐騙是常見的嗎」，只是網友們一看都笑翻了，虧說可以成為小當家變「蒸籠高手」。

這名網友發文提到，「我朋友買一個馴龍高手2的周邊商品，結果送來卻是一個蒸籠」，馴龍瞬間變蒸籠，拆箱後以為自己看錯，原PO還特地把包裹提貨單拍下來，從照片中可以看到貨品描述清楚寫著「包郵！麥當勞馴龍高手2公仔玩具」，代表朋友沒訂錯，而現在該如何退貨，讓原PO困擾不已，「因為是蝦皮上賣家是從大陸送來的，所以我們不知道該怎麼退費」。

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▲本來要買馴龍高手2周邊商品，卻寄來一個蒸籠，讓原PO想問網友「網路詐騙是常見的嗎」。（圖／翻攝自爆料公社）

許多網友看到後笑了出來，忍不住留言回他「訓籠高手 厲害」、「變成蒸籠高手了」、「今晚能蒸點包子吃了」「訓籠高手無誤」、「馴籠高手，快點成為小當家」，但也有眼尖的人看到原PO朋友花了162元就收到一個蒸籠，覺得他反而賺到了，因為蒸籠價格還比較貴，「這蒸籠要4～5百，看起來還不錯啊！」、「162蒸籠賣家應該賠本⋯⋯應該是寄錯。」

不過笑歸笑，還是有熱心網友幫他想辦法，建議「蝦皮能按退貨，在蝦皮買東西都是收到商品打開確認無誤，才會按完成訂單」，或是可以趕快聯絡客服，另也有人提到如果不是詐騙，不如私訊賣家，讓他重新寄。