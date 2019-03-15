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選前之夜柯p丟出震撼彈　拍片「給她支持」立委候選人陳筱諭

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▲台南立委選前之日，柯p丟出震撼彈，拍片給立委候選人陳筱諭表達支持，讓陳筱諭陣營軍心大振。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南立委選前之日，柯p丟出震撼彈，拍片給立委候選人陳筱諭表達支持，讓陳筱諭陣營軍心大振。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南立委補選選情出現重大變化，柯P在投票日前夕，突然傳給陳陣營一支公開支持陳筱諭的影片，讓原本自認已經掌握「陸軍優勢」的陳筱諭陣營軍心大振！陳筱諭說，她這一路以來的努力，讓柯P已經看到了，她相信有更多鄉親也都已經看到她的努力。

陳筱諭說，她之所以想要投入這次的台南立委補選，原本是想在民進黨2018大選敗選後，投入改革工作，但民進黨黨內派系為了一己私利，阻斷年輕人投入改革的用心，二來這裡是她土生土長的家鄉，年輕人就應該站出來為鄉親表達要求改革的聲音，誰知道藍綠兩黨把這裡當成總統大選的灘頭堡，根本不把二選區鄉親的福祉當一回事！

陳筱諭說，她想告訴藍綠陣營，二選區選立委，是要幫忙鄉親發聲，爭取權益，不是你們比武的擂台，戰爭的沙場！陳筱諭說：「這裡是我的家鄉，不是你們爭大位、奪地盤的地方，干我們二選區什麼事！」。

▲台南立委選前之日，柯p丟出震撼彈，拍片給立委候選人陳筱諭表達支持，讓陳筱諭陣營軍心大振。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳筱諭表示，這3個多月下來，她聽到太多在地鄉親們的心聲，他們真的已經看膩了藍綠爭權奪位的政局，所以即使有人嘴上高喊著拼經濟，實際上還不是掛念著拼政治！這些事，鄉親們早就看得很透徹了。這也是那麼多在地鄉親決定支持在地女兒陳筱諭的原因！

陳筱諭說，她一直很欣賞柯P認真做事、勇敢革新的精神，所以前一陣子，有人邀請她去參加柯P高雄的演講，合照時她跟柯P握手，就感受到他已經獲得柯P的肯定了！

對於柯P在選舉投票日前夕，捎來公開力挺陳筱諭的影片。陳筱諭說，他真的很感謝柯P的支持，就如同她在3月2日造勢大會上所說的，唯有自助才能得人助！她這一路以來的努力，柯P已經看到了，她相信不會只有柯P一個人看到，有更多鄉親也都已經看到了！

柯P在公開支持陳筱諭的影片中說：「對於一位有勇氣打破藍綠、愛護台灣的年輕人，我看到了台灣有一個向上提升的機會，在她努力奮鬥的過程中，我希望大家給她更多的支持和鼓勵，陳筱諭，加油！」。

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關鍵字：柯p,震撼彈,拍片,陳筱諭

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