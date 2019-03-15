因應老年化浪潮　嘉義市開辦高齡志工培訓　

▲▼ 嘉義市高齡志工培訓。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

高齡化浪潮來襲，老有所用、開發社區長者的潛能一直是非常重要的課題，社區中的銀髮志工們更是推動健康老化最寶貴的資產。嘉義市東區衛生所14日舉辦一系列的社區志工培訓課程，包含運動、營養、資訊、防跌，甚至園藝、烘焙技巧，或是運動希望這些社區的健康種子們，將學習到的知識、能力帶回社區，在往後社區的各項活動中，扮演健康領袖的角色，並持續傳承，帶領大家一起參與，過出不一樣的樂活人生。

台灣自2018年3月邁入高齡社會(老人年口比例14%)以來，持續以驚人的速度老化中，截至2019年2月底，全國老年人口比已達14.7%，嘉義市14.95%高於全國，東區更已高達15.9%，老化現況相當嚴峻。

嘉義市東區衛生所近年來致力提升社區長者健康，營造健康促進與高齡友善環境，其中，熱情的社區志工扮演相當重要的角色，為了持續點燃健康的火苗，嘉義市東區衛生所舉辦一系列的社區志工培訓課程，從運動、營養、資訊、防跌，以及園藝手做、烘焙技巧等，課程相當豐富，除了希望大家學習藉由適當的運動與正確的營養搭配，成功擺脫肌少症，更希望藉由園藝、烘焙、手機社群媒體等教學，促進人際交流，點燃銀髮志工的學習熱情。





嘉義市東區衛生所主任林唐逵指出：「長輩們要的不是只有身體健康，參與活動、探索自我價值、擺脫負面情緒、學習團體交流、付出並取得成就感，往往才是一個社區正面循環成長的關鍵。」未來，社區將會各自導入量身打造的課程，透過這群銀髮志工講師的協助下，有望迸發出各不相同的社區特色，讓長輩病得少、老的慢、活得好，活得健康，也要活得快樂。