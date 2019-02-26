善耕365／《第12屆金耘獎》來聽我唱　用鼓勵讓音樂帶來改變

聲音的魅力



「聲音是由物體的振動所引起，當振動體不再振動時，聲音也隨之停止。」但是聲音的力量，絕不只是上述物理定義那樣的簡單，特別是「音樂」，我們雖然無法看見聲音傳遞的現象，不過我們確信當這些美麗的聲音，集合成為動人的音樂的時候，可以對人的心靈產生良善的影響，而這些是我們看得到的改變。

以「玩多學少」，讓孩子對音樂產生興趣



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在德國，除了學校的音樂教育外，暑期音樂節、大師班…等活動相當普遍，而父母親都是以「玩多學少」的態度，讓孩子去接觸音樂和樂器，任課的老師也不會對孩子施加壓力，家長間也不會互相比較，學不學樂器，學什麼樂器，都是孩子個人的事情，是他們課餘生活的一部分，在潛移默化的影響下，讓孩子們演奏自己鍾愛的樂器，學習自己喜愛的音樂，很自然的對藝術產生了興趣，在理解和享受的學習情境下，結合不比較的演出表演形式，讓小朋友學習音樂成為一種享受。

音樂對孩子們人生的改變



在南美洲的委內瑞拉，一個經濟瀕臨崩壞，犯罪率居高不下的國家；開始改變而創造奇蹟的就是「音樂系統教育El Sistema」，一場長達40多年的社會運動，讓委內瑞拉全國各地40萬弱勢學童接受音樂教育，不僅改變了孩子們的生活、家庭和社區，也給予他們更多的自尊和自信；推動這項音樂教育的艾柏魯博士（José Antonio Abreu）說：「最可怕的事不是沒有飯吃，而是找不到在社會中的自我定位。」（延伸閱讀： 不挑選學生、不參加比賽的音樂計劃 ）



但是不論在哪裡，學習音樂，從來就不是一個便宜的夢想。或許有些人會問，不是應該先解決偏鄉家庭的經濟問題，為什麼要把資源放在無法填飽肚子的音樂教育上呢？台灣的偏鄉，有許多類似的孩子們，雖然年紀還小，卻要和大人一樣，煩惱著打工賺錢、三餐溫飽…等的問題，像是在東港海事的「謳馨合唱團」裡，成立第二年就面臨成員不足的問題，因為家庭背景和經濟因素，很多孩子課餘的時間，都要用來打工賺錢貼補家用，能夠排除萬難學習音樂，對他們來說是莫大的獎勵，因為唱歌不但是他們生活中的忘憂草，還是發洩情緒的管道，孩子們透過音樂重拾學習的樂趣，更找回成就感和自信心。

你的鼓勵，讓音樂的夢想可以持續



過去，大家總是說城鄉的差距，造成資源分配的不公平，如果多給他們一些資源就可以解決問題，但是現在當我們重新檢視後，發現到最嚴重的是，因為長久下來的差距，已經形成文化環境與生活習慣上的差異，物資的增援無法改變孩子們的觀念和想法；或許你無法想像，對於彰化縣湳雅國小的孩子們，你每天習以為常的麥當勞，是老師對他們一年一次的獎勵，在一個學習資源貧乏的環境中，對這群被迫早熟的孩子們，站上舞台唱歌不只是個夢想，更是可以保有純真和想像的一股力量，而台下你們的支持和鼓勵，就是讓他們在悠揚的音樂中，能夠找到身心安定的來源，相信堅持努力會走出困境，而持續充滿著向前走的希望和動力。

《第12屆金耘獎》來聽我唱



善耕365音樂計劃，讓孩子在音樂中成長，不挑選學生、不以比賽為目的，讓唱歌不只是唱歌，引導孩子從中培養自信心、品德跟團隊合作，藉由音樂讓孩子在舞台上發現自我，找到表現自己的勇氣。





「你來寫我來看，投搞創意文字拿獎金」



一年一度的音樂節今年又即將登場，這次在他們表演之前，集結大家一起來給孩子一段鼓勵的話，讓表演者與聽眾都能滿滿正能量！請看完上方連結影片『「善耕365Ⅹ音樂計劃」音樂計劃精華片』後，發揮您的溫暖創意，給孩子100字內鼓勵的話語。

活動時間：2019年2月20日（三）到3月17日（日）

投稿錄取獎項：全家購物金100元＋善耕100H幣（35名）

※經採納之投稿作品，將集結成活動前播放短片，於音樂節當天公開播放



※本次音樂節訂於4月26日桃園、4月27日新北演出，歡迎免費索票入場





善耕雲端找公益，服務學習真Easy！