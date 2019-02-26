　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／《第12屆金耘獎》來聽我唱　用鼓勵讓音樂帶來改變

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／善耕365提供）

 聲音的魅力

「聲音是由物體的振動所引起，當振動體不再振動時，聲音也隨之停止。」但是聲音的力量，絕不只是上述物理定義那樣的簡單，特別是「音樂」，我們雖然無法看見聲音傳遞的現象，不過我們確信當這些美麗的聲音，集合成為動人的音樂的時候，可以對人的心靈產生良善的影響，而這些是我們看得到的改變。

（圖／善耕365提供）

以「玩多學少」，讓孩子對音樂產生興趣

請繼續往下閱讀...

在德國，除了學校的音樂教育外，暑期音樂節、大師班…等活動相當普遍，而父母親都是以「玩多學少」的態度，讓孩子去接觸音樂和樂器，任課的老師也不會對孩子施加壓力，家長間也不會互相比較，學不學樂器，學什麼樂器，都是孩子個人的事情，是他們課餘生活的一部分，在潛移默化的影響下，讓孩子們演奏自己鍾愛的樂器，學習自己喜愛的音樂，很自然的對藝術產生了興趣，在理解和享受的學習情境下，結合不比較的演出表演形式，讓小朋友學習音樂成為一種享受。

（圖／善耕365提供）

音樂對孩子們人生的改變

在南美洲的委內瑞拉，一個經濟瀕臨崩壞，犯罪率居高不下的國家；開始改變而創造奇蹟的就是「音樂系統教育El Sistema」，一場長達40多年的社會運動，讓委內瑞拉全國各地40萬弱勢學童接受音樂教育，不僅改變了孩子們的生活、家庭和社區，也給予他們更多的自尊和自信；推動這項音樂教育的艾柏魯博士（José Antonio Abreu）說：「最可怕的事不是沒有飯吃，而是找不到在社會中的自我定位。」延伸閱讀：不挑選學生、不參加比賽的音樂計劃

但是不論在哪裡，學習音樂，從來就不是一個便宜的夢想。或許有些人會問，不是應該先解決偏鄉家庭的經濟問題，為什麼要把資源放在無法填飽肚子的音樂教育上呢？台灣的偏鄉，有許多類似的孩子們，雖然年紀還小，卻要和大人一樣，煩惱著打工賺錢、三餐溫飽…等的問題，像是在東港海事的「謳馨合唱團」裡，成立第二年就面臨成員不足的問題，因為家庭背景和經濟因素，很多孩子課餘的時間，都要用來打工賺錢貼補家用，能夠排除萬難學習音樂，對他們來說是莫大的獎勵，因為唱歌不但是他們生活中的忘憂草，還是發洩情緒的管道，孩子們透過音樂重拾學習的樂趣，更找回成就感和自信心。

（圖／善耕365提供）

你的鼓勵，讓音樂的夢想可以持續

過去，大家總是說城鄉的差距，造成資源分配的不公平，如果多給他們一些資源就可以解決問題，但是現在當我們重新檢視後，發現到最嚴重的是，因為長久下來的差距，已經形成文化環境與生活習慣上的差異，物資的增援無法改變孩子們的觀念和想法；或許你無法想像，對於彰化縣湳雅國小的孩子們，你每天習以為常的麥當勞，是老師對他們一年一次的獎勵，在一個學習資源貧乏的環境中，對這群被迫早熟的孩子們，站上舞台唱歌不只是個夢想，更是可以保有純真和想像的一股力量，而台下你們的支持和鼓勵，就是讓他們在悠揚的音樂中，能夠找到身心安定的來源，相信堅持努力會走出困境，而持續充滿著向前走的希望和動力。

（圖／善耕365提供）

《第12屆金耘獎》來聽我唱

善耕365音樂計劃，讓孩子在音樂中成長，不挑選學生、不以比賽為目的，讓唱歌不只是唱歌，引導孩子從中培養自信心、品德跟團隊合作，藉由音樂讓孩子在舞台上發現自我，找到表現自己的勇氣。

「你來寫我來看，投搞創意文字拿獎金」

一年一度的音樂節今年又即將登場，這次在他們表演之前，集結大家一起來給孩子一段鼓勵的話，讓表演者與聽眾都能滿滿正能量！請看完上方連結影片『「善耕365Ⅹ音樂計劃」音樂計劃精華片』後，發揮您的溫暖創意，給孩子100字內鼓勵的話語。

（圖／善耕365提供）

活動時間：2019年2月20日（三）到3月17日（日）

投稿錄取獎項：全家購物金100元＋善耕100H幣（35名）

※經採納之投稿作品，將集結成活動前播放短片，於音樂節當天公開播放

※本次音樂節訂於4月26日桃園、4月27日新北演出，歡迎免費索票入場

善耕雲端找公益，服務學習真Easy！

ET快訊
紅衣女浮屍跟他回家…友開門見「長髮頭顱」緩緩爬出流理台
「這東西我不要！」17歲女拖2歲娃墮胎　不孕夫妻暖喊：我收養
渣男偷吃妻弟媳賠280萬　妻再抓包兩人「上摩鐵籌錢」

關鍵字：善耕365,公益,志工,愛心雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

掩護老爸竟得諾羅！收驚一問「騙奶奶」遭神明處罰　真相惹笑網：被陰慘

MUZIK／音盤貓抓版　貓咪變DJ

旱象衝擊農作物產量！台南降雨量僅往年2%　荔枝最慘估影響7800公頃

2019舌尖饗宴！　米其林加持「十大華人名廚」來了

商業周刊／雙手三壺　沖出金牌咖啡沖煮冠軍

為看《皓鑭傳》！她「求復合2小時」　老實男回覆網全吐血：果然是情侶

這群醫界人士為了他們　在假日搭車200公里義診

慈大與英國名校MU簽訂姊妹校　擁慈大學歷如虎添翼！

國三兒回家！霸氣1句「別煩惱學費了」狂丟8000元　媽驗鈔翻白眼：想清蒸他

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

掩護老爸竟得諾羅！收驚一問「騙奶奶」遭神明處罰　真相惹笑網：被陰慘

MUZIK／音盤貓抓版　貓咪變DJ

旱象衝擊農作物產量！台南降雨量僅往年2%　荔枝最慘估影響7800公頃

2019舌尖饗宴！　米其林加持「十大華人名廚」來了

商業周刊／雙手三壺　沖出金牌咖啡沖煮冠軍

為看《皓鑭傳》！她「求復合2小時」　老實男回覆網全吐血：果然是情侶

這群醫界人士為了他們　在假日搭車200公里義診

慈大與英國名校MU簽訂姊妹校　擁慈大學歷如虎添翼！

國三兒回家！霸氣1句「別煩惱學費了」狂丟8000元　媽驗鈔翻白眼：想清蒸他

肯定桃捷春節疏運表現　鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

中職／林書逸3安開轟　兄弟11比3大勝耐克森英雄

林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」！　狂喜：遇到我的偶像真開心

桃園發現麻疹個案　「燒烤店、燈會、網咖」她都有去過

微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（上）

狂滑手機40訊息力勸「不要輕生」　男拒接電話6樓墜落命危

佛大藝術季新春登場　明華園總團三月三日宜蘭搬大戲

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

生活熱門新聞

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音..

南一中學生錄取最難進大學　獎學..

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」..

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下..

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起..

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅..

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別..

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

住宅轉租新制6/1上路　電費、..

國小作業難倒家長　一條線神破解

退伍想進直銷買房　過世爸託夢4..

《還願》慈孤觀音引議　網：已招..

湯匙輸了！網曝多多冰沙「王道吃..

《還願》頭七被下架！赤燭140..

更多熱門

相關新聞

「我姊已經上吊死了」　郁方遭逼借錢

個性善良的郁方20多年來樂善好施，只要聽到哪有需要幫忙的人，她就會想盡辦法去幫他們解決難題；身為媽媽的她，每當想到弱勢小孩吃不飽又缺乏教育，甚至走偏染毒，就會心疼落淚，日前她熱心幫弱勢族群媒合師資、物資，甚至還幫忙介紹工作，沒想到消息曝光後，竟引來許多缺錢民眾私訊向她借錢，連還款計畫都寫來了，讓她不堪其擾也深感無奈。

捐40連號發票　享六福村299入園

日出茶太公益路跑　開始報名

殺子自殺高危險期：離婚後第一年

無牌飼主棄3幼犬　志工追車遭撞

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面