花蓮林管處招募森林調查監測志工30名　即日起報名

花蓮市2019「海是生活節」即將展開，除了預計今年7月登場的「海事集」無塑市集活動之外，還包括了魚達人來帶路的7個場次系列講座。希望透過有趣的食魚教育活動設計，能夠拉近人與海洋的關聯，喚起大家對海洋資源及環境的重視與關懷。