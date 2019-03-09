花蓮林管處招募森林調查監測志工30名　即日起報名

▲花蓮林管處招募第二期國家森林調查監測志工30名，協助辦理林地巡護、濫墾及盜伐等不法林政案件之通報工作。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
記者王兆麟／花蓮報導
花蓮林區管理處為落實森林保護工作，強化林地巡護並遏止盜伐案件發生，將招募第二期國家森林調查監測志工30名，協助辦理林地巡護、濫墾及盜伐等不法林政案件之通報工作。
花蓮林管處轄下國有林業用地森林面積約有32萬公頃，行政區域涵蓋花蓮縣縣境等地，還有為國土保安、水源涵養或是景觀維護所劃設近2,049.20公頃區外保安林。
▲第一期志工上課受訓情形。
為落實森林保護工作，花蓮林管處2017年已招募第一期國家森林調查監測志工8名參與林野巡護工作，今年為強化林地巡護並遏止盜伐案件發生，將再招募第二期國家森林調查監測志工30名。
林管處歡迎年滿18歲以上至65歲以下，身心健康無重大疾病、口齒清晰、未曾犯森林法案件，對林地巡護、違法違規案件通報具有服務熱忱與興趣，願參與志願服務之社會大眾（花蓮縣民及已領有志願服務紀錄冊者將列為優先考量），並確定培訓後能來服勤者報名參加。
花蓮林管處表示，招募日期自即日起至4月15日止，可於行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處網站下載報名簡章，或電話洽詢03-8325141轉分機163。