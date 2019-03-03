旺旺公益演唱會列車花蓮出發　徐榛蔚展歌喉向800名志工致敬

▲花蓮縣政府與旺旺文教基金會舉辦「向花蓮縣志工致敬」公益演唱會，邀請金曲獎等8名實力派歌手輪番演唱經典老歌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與旺旺文教基金會3日於花蓮縣演藝廳舉辦「向花蓮縣志工致敬」公益演唱會，邀請榮獲3屆金曲獎的南方二重唱等8名實力派歌手輪番演唱經典老歌，縣長徐榛蔚也展現好歌喉，並與800名志工共同聆賞溫暖的樂曲，感謝志工朋友無悔付出，共同守護美麗的花蓮。

▲縣長徐榛蔚展現好歌喉向800名志工致敬。

「城市因為志工而偉大」，縣長徐榛蔚表示，感謝花蓮地區800位文化、環保、衛生等志工無私無悔為家鄉奉獻，讓花蓮成為世界最宜居的城市，也感謝旺旺集團董事長蔡衍明平時除推動兩岸和平，對於地方弱勢關懷也不遺餘力，因為有你們無悔付出，才讓台灣變得更加美好！

▲縣長徐榛蔚感謝花蓮地區800位文化、環保、衛生等志工無私無悔為家鄉奉獻。

旺旺文教基金會執行長胡雪珠說，為了向全國105萬名志工致敬，公益演唱會列車自2013年起在各縣市巡迴演出迄今已83場、超過7萬名志工共襄盛舉。除每年必到花蓮演出外，今年首場公益演唱會更決定從花蓮出發，邀請大家加入志工行列，繼續傳遞愛與關懷。

演唱會由藝人花蓮媳婦杜詩梅擔綱主持，參加演出的歌手皆為演藝圈知名歌手，包含金曲歌團南方二重唱、金韻歌王李明德、小調歌后夏禕、《超級偶像》江明娟、魯冰花原唱曾淑勤、大學城凃佩岑等藝人帶來膾炙人口的22首經典老歌，一首接一首的好歌，讓大家聽得如癡如醉。