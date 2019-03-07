　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣燈會狂吸1千3百萬人潮！蘇貞昌致謝：志工成就史上最美燈會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣燈會入園人數預估破1千2百萬以上　精確科學數據推算。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為期13天在屏東舉行的2019台灣燈會3日落幕，觀展人數狂吸1千3百多萬人次創新高，行政院長蘇貞昌7日大讚台灣燈會是「史上最美的燈會」，他向相關人員致謝，他也強調，政府不只要「會做事」，還要「敢擔當」，好好做事就能讓民眾看到好成績。

蘇貞昌讚賞台灣燈會不僅讓國內外遊客體驗在地人文風情，以及欣賞燈藝師們獨一無二的燈藝創作，其中海底世界燈區主燈「珊瑚之心」還獲得義大利國際設計大賽入圍的肯定，藝術燈區也有3件作品獲邀8月至丹麥參展。他向屏東縣長潘孟安帶領縣府同仁，以及交通部同仁的努力致謝，「也要特別感謝所有參與燈會的志工朋友，以及自發投入的屏東在地鄉親，感謝大家的參與，成就了史上最美的燈會。」

蘇貞昌指出，從這次燈會舉辦的經驗，他要期勉各地首長，事前各項規劃準備，比臨場反應更重要，而臨場的隨機應變，也是解決問題的關鍵。他強調，「要讓人民知道有政府存在，這種態度是很重要的。」

蘇貞昌說，政府不只要「會做事」，還要「敢擔當」。他提及，燈會開始前自己指示交通部要全力協助屏東縣政府增開接駁車，權責機關也應該要敢於告訴民眾，疏運狀況在什麼樣的參觀人數下，會有多久的等待時間，要坦白告訴民眾，讓大家預先就知道等待是必要的，「但也要讓民眾清楚瞭解，政府會竭盡所能並負最終載運責任，協助參觀者回家」。

蘇貞昌表示，「我以燈會的交通疏運為例，希望所有的部會，都要秉持這樣的態度，要有擔當，為人民做事。請大家善用政府這一部大機器的能力，善用我們團隊合作的戰力，只要大家一起合作，其實不分部會、不分中央地方就能辦好燈會，只要好好利用，做起來就會看到好成績。」

ET快訊
「青綠比基尼」是她！近百網美擠爆澎湖「F級林志玲」完勝
台南嬤奔夜市買晚餐！回家遭孫女糟蹋　媳婦冷眼：只是孩子
伴娘嫌禮服醜直接丟！E奶人妻婚禮被羞辱才知「超婊真相」
他住新莊副都心「像在殯儀館」！2年沒鄰居嘆：寧住養生村

關鍵字：蘇貞昌,台灣燈會,燈會,志工

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

王金平宣布參選總統　產官學界到場支持大咖名單一次看！

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

王金平宣布參選總統　產官學界到場支持大咖名單一次看！

王浩宇公布韓國瑜一郎餐廳照片　「不公布你不會承認是不是」

柯文哲民調年輕族群聲勢高　朱立倫誇讚：他很有「政治實力」

彰化立委政見發表　紀慶堂唱《阿美阿美》：投我包你白又胖　

朱韓密會後各自努力？　朱立倫：最強人選一定全力支持

專屬墾丁25年「春吶」5月移師高雄　韓國瑜盼：沒毒品只有音樂

不要親痛仇快！　林右昌：全力支持民進黨唯一提名的郭國文

影／韓國瑜脫口「瑪麗亞怎麼變老師」　網轟：哪來的條件可以歧視

外媒評央行總裁上任周年「火花不足」　楊金龍：波動太大有可能擦槍走火

讓年輕人多認識自己　朱立倫：一定要做到「超越柯文哲」

夢幻島國馬爾地夫全新島嶼　告白、求婚的絕佳景點！

安全與景觀並重　徐榛蔚緊盯中橫搶修進度、推動台9線綠美化

姊的時代！電商造節捉住女人心　婦女節升級女王節、女神節

阿里山「鄒族妹」火烤香腸燒到國外　她嘆：為什麼台灣人這麼色

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello Kitty滑鼠墊」

爆與姜丹尼爾戀愛ing　河成雲「親自解答」聽到傳聞笑了

馬化騰反超馬雲成「最富」　百度李彥宏、順豐王衛掉出富豪前十

印尼棉蘭首富家作客　西式四合院顯大氣

卓越光纖大股東拆夥　補教名師陳立高價買回持股

湖人戰績不如預期　美媒砲轟詹皇是「可怕」隊友

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

政治熱門新聞

王浩宇再嗆韓國瑜：他把人民的託..

韓國瑜又請假！他酸高雄選一直玩..

為了高雄！韓國瑜半蹲託星首富做..

王金平參選2020　詹惟中：天..

2020總統大選最新民調　柯P..

直播／王金平今宣布參選總統！

酒駕鞭刑「多死一人多一鞭」 法..

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

蔡清祥認定　虐童致死沒殺人故意

高嘉瑜挺郭國文　臉書先問：宵夜..

髮蠟哥丟香蕉要韓國瑜「幫忙蕉農..

國防部加強軍備　向美購買F-1..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

告三立敗訴　陳佩琪要柯文哲「以..

更多熱門

相關新聞

不輸韓國瑜！農委會一天賣「5億元」香蕉

高雄市長韓國瑜選前喊出「貨賣得出去」口號，吸引不少民眾相挺期盼發大財，他二月底出訪新加坡，和當地2間連鎖超市簽下3年共逾1億元訂單，但卻因為農委會主委陳吉仲稱那是「既有的通路」而讓兩人槓上。這次「貨賣得出去」對象變成農委會，一天之內賣出5億元香蕉，行政院長蘇貞昌還特地製成LINE長輩圖祝賀。

蘇貞昌拚治安！「特種店門口鬥毆就換掉警局長」

洪慈庸升格當媽　蘇貞昌留言催生「有津貼」

發票金額開錯？蘇貞昌教3救援撇步

王惠美不接下屆燈會　網氣炸：我彰化，我丟臉

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

四大血型性格特徵大揭露

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

死黨過世紀錄全存手機！屁孩情侶偷走：真好騙

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面