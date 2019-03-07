台灣燈會狂吸1千3百萬人潮！蘇貞昌致謝：志工成就史上最美燈會

▲2019台灣燈會。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為期13天在屏東舉行的2019台灣燈會3日落幕，觀展人數狂吸1千3百多萬人次創新高，行政院長蘇貞昌7日大讚台灣燈會是「史上最美的燈會」，他向相關人員致謝，他也強調，政府不只要「會做事」，還要「敢擔當」，好好做事就能讓民眾看到好成績。

蘇貞昌讚賞台灣燈會不僅讓國內外遊客體驗在地人文風情，以及欣賞燈藝師們獨一無二的燈藝創作，其中海底世界燈區主燈「珊瑚之心」還獲得義大利國際設計大賽入圍的肯定，藝術燈區也有3件作品獲邀8月至丹麥參展。他向屏東縣長潘孟安帶領縣府同仁，以及交通部同仁的努力致謝，「也要特別感謝所有參與燈會的志工朋友，以及自發投入的屏東在地鄉親，感謝大家的參與，成就了史上最美的燈會。」

蘇貞昌指出，從這次燈會舉辦的經驗，他要期勉各地首長，事前各項規劃準備，比臨場反應更重要，而臨場的隨機應變，也是解決問題的關鍵。他強調，「要讓人民知道有政府存在，這種態度是很重要的。」



蘇貞昌說，政府不只要「會做事」，還要「敢擔當」。他提及，燈會開始前自己指示交通部要全力協助屏東縣政府增開接駁車，權責機關也應該要敢於告訴民眾，疏運狀況在什麼樣的參觀人數下，會有多久的等待時間，要坦白告訴民眾，讓大家預先就知道等待是必要的，「但也要讓民眾清楚瞭解，政府會竭盡所能並負最終載運責任，協助參觀者回家」。

蘇貞昌表示，「我以燈會的交通疏運為例，希望所有的部會，都要秉持這樣的態度，要有擔當，為人民做事。請大家善用政府這一部大機器的能力，善用我們團隊合作的戰力，只要大家一起合作，其實不分部會、不分中央地方就能辦好燈會，只要好好利用，做起來就會看到好成績。」