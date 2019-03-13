　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲台鐵局宣布，2天內公布普悠瑪列車翻覆當時通聯記錄錄音檔。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

針對普悠瑪翻覆事故，立委黃國昌兩天前指控台鐵手上有原始錄音檔卻不公開，交通部長林佳龍今（13）日在立院表示，台鐵今要釐清，而稍早確定，兩天內會公布普悠瑪事故當時通聯紀錄錄音檔，會於台鐵局網站公布。

交通部今下午邀集台鐵局、鐵道局、路政司、法規會召開會議，就是否要公開當天司機通聯紀錄錄音檔以及財損賠償狀況做討論，國發會、法務部亦與會，會議由交通部主秘陳進生主持。

請繼續往下閱讀...

經過快4小時會議，認為通聯錄音檔符合公益目的，且未違反政府資訊公開法、個人資料保護法，因此要求台鐵局在2日內完成內部行政作業，並在台鐵局網站公布錄音檔。

▲▼立法院交通委員會，林佳龍對於普悠瑪懲處表示：「我沒有震怒或發飆 ，我只是心痛。」（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對普悠瑪事故的懲處名單，林佳龍不滿意。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍上午表明，先前交通部台鐵局傾向司法調查完再調查，但他認為只要法律沒有禁止，也可以啟動行政責任調查，所以交通部就先來做。而這次鐵道局上交的報告內容也比先前詳實，因此可以在這基礎上，做行政懲處，未來司法責任由司法單位負責，行政責任一定要用最嚴格標準自我檢討，唯有最徹底的改革，才能贏得社會信任。

林佳龍強調，這過程中自己希望資訊透明化，所以審查過程中也要求檢察官在取得錄音跟通聯紀錄後，只要法律沒有限制，不影響偵查不公開，指示同仁研議盡可能公布。

ET快訊
奪命3分鐘曝光！酒駕男「68秒闖9紅燈」　女騎士碎成多塊慘死
藝人康龍妻去年自家火災慘死　兒今樓下縱火燒機車
房仲業震撼彈！王令麟率年輕新血回鍋東森房屋

關鍵字：通聯記錄,錄音檔,普悠瑪,台鐵,林佳龍,黃國昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

轟交部設法讓人民違法！租賃車業喊撤回Uber條款　醞釀清明節前抗爭

新北市府幕僚都出自這！　侯友宜於世新談「從警轉政」的人生歷程

馬桶坐墊鋪衛生紙更髒？　專家：做到3件事才能甩掉細菌

影／優久大學聯盟打造華人常春藤　世新等12校邀網紅異鄉人譜饒舌歌拚招生

虧妹「想騙尿尿的地方」　闆娘霸氣神回：國中生物沒教？網友笑倒一片

淘寶400元客製USB！女買家「附圖說明」卻悲劇　超魔性簽名...網全笑噴

《教師法》引教師誤解　教長潘文忠臉書發文澄清觸及11萬人次創新高

影／集集線火車出軌！煞車失靈「暴衝300m」慘撞人行道　乘客嚇歪

淡北道路案吵不停！侯友宜突出現環評大會：盼交通設施平衡發展

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

轟交部設法讓人民違法！租賃車業喊撤回Uber條款　醞釀清明節前抗爭

新北市府幕僚都出自這！　侯友宜於世新談「從警轉政」的人生歷程

馬桶坐墊鋪衛生紙更髒？　專家：做到3件事才能甩掉細菌

影／優久大學聯盟打造華人常春藤　世新等12校邀網紅異鄉人譜饒舌歌拚招生

虧妹「想騙尿尿的地方」　闆娘霸氣神回：國中生物沒教？網友笑倒一片

淘寶400元客製USB！女買家「附圖說明」卻悲劇　超魔性簽名...網全笑噴

《教師法》引教師誤解　教長潘文忠臉書發文澄清觸及11萬人次創新高

影／集集線火車出軌！煞車失靈「暴衝300m」慘撞人行道　乘客嚇歪

淡北道路案吵不停！侯友宜突出現環評大會：盼交通設施平衡發展

大專棒聯／衛冕軍文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆…秒失業崩潰：說好更多人要

SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情

YouTuber好賺嗎？黃大謙曝血淚史「時薪只有3元」

前院長陳冲建言　開放非金融業辦理小額匯兌

醉男閃酒測硬掰「怕妻兒看見」　警淡定：那你還喝酒

快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

海巡役男搞大少女肚子認罪獲緩刑　醫師幫墮胎要坐牢

藝人「康龍」妻命喪火窟　兒竟染毒縱火燒機車…他嘆：也沒辦法

首度打破勞基法限制　勞部擬開放65歲以上銀髮族簽定期契約

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

生活熱門新聞

她發「我的失約男友」　10天後..

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯..

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳..

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　..

駕駛櫃台前空白5秒開口說4字　..

5分鐘吃11盤壽司被酸：豬嗎？..

鋒面＋冷空氣連2波雨襲！熱點出..

閨蜜傳Line「問號驚嘆號」秒..

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來..

春雨又開炸！周三入夜起「北部濕..

弟休學等兵單　台南打拚姐好心收..

更多熱門

相關新聞

花蓮規模5.2地震！台鐵按地震4級規定辦理

今（13）日12時32分花蓮縣政府南方44.1公里（位於花蓮縣近海）發生芮氏規模5.2地震，全台有感。稍早，台鐵局指示，壽豐＝瑞穗間按地震4級規定辦理，請各站及受影響列車加強播音以服務旅客。

普悠瑪噴軌前台鐵局長爽當董事長　林佳龍回應

台北車站閘門故障！台鐵道歉：下午撥人力解卡

撇普悠瑪報告「震怒說」！林佳龍：我是心痛

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面