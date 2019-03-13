快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

▲台鐵局宣布，2天內公布普悠瑪列車翻覆當時通聯記錄錄音檔。（圖／記者宋良義攝）

記者曹悅華／台北報導

針對普悠瑪翻覆事故，立委黃國昌兩天前指控台鐵手上有原始錄音檔卻不公開，交通部長林佳龍今（13）日在立院表示，台鐵今要釐清，而稍早確定，兩天內會公布普悠瑪事故當時通聯紀錄錄音檔，會於台鐵局網站公布。

交通部今下午邀集台鐵局、鐵道局、路政司、法規會召開會議，就是否要公開當天司機通聯紀錄錄音檔以及財損賠償狀況做討論，國發會、法務部亦與會，會議由交通部主秘陳進生主持。

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經過快4小時會議，認為通聯錄音檔符合公益目的，且未違反政府資訊公開法、個人資料保護法，因此要求台鐵局在2日內完成內部行政作業，並在台鐵局網站公布錄音檔。

▲針對普悠瑪事故的懲處名單，林佳龍不滿意。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍上午表明，先前交通部台鐵局傾向司法調查完再調查，但他認為只要法律沒有禁止，也可以啟動行政責任調查，所以交通部就先來做。而這次鐵道局上交的報告內容也比先前詳實，因此可以在這基礎上，做行政懲處，未來司法責任由司法單位負責，行政責任一定要用最嚴格標準自我檢討，唯有最徹底的改革，才能贏得社會信任。

林佳龍強調，這過程中自己希望資訊透明化，所以審查過程中也要求檢察官在取得錄音跟通聯紀錄後，只要法律沒有限制，不影響偵查不公開，指示同仁研議盡可能公布。