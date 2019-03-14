華航機師罷工落幕滿月！林佳龍公布「獲賠償件數」　要勞資珍惜彼此

▲華航機師罷工落幕已過1個月。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師罷工2月14日落幕，交通部長林佳龍趁今（14）滿月之際，於臉書向大眾說明後續處理狀況。他提到華航陸續增加機師派遣，受影響的旅客已有584件通過審核，借白色情人節再次呼籲「相互信任需要長久累積，破壞互信往往是在一夕之間。我們一定要珍惜彼此，勞資一體，善待彼此」 。

林佳龍在臉書上提到，1個月前的西洋情人節，在華航機師罷工事件裡，達成了勞資共識，而今天是白色情人節，特別想感謝每一位關心華航和機師，還有曾為飛航安全、永續經營和勞資互信努力過的人。

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林佳龍同時透露機師罷工落幕後的處理狀況，他說華航已經從3月開始，通案增加機師派遣為飛航時間8小時以上3人、12小時以上4人，重慶紅眼貨機及西安航線，也已改為3人。其他帛琉、關島及美國內陸之安克拉治－紐約來回航線等特殊航班的機師勞動權益改善，將陸續自5月和9月起實施。

▲交通部長林佳龍透露賠償部分目前已通過審核584件。（圖／記者林敬旻攝）



對於受罷工事件影響的個人旅客，林佳龍提到，華航在網站上設立「個人旅客服務彌補申請專區」，目前已通過審核584件，將於5月底截止申請。團客部分，則由交通部觀光局發函旅行社等業者，辦理滯留國外期間衍生費用的實報實銷，已請旅行社於4月底前申請，華航也正加速辦理中。

華航機師罷工持續7天後，歷經4次協商，於2月14日晚間勞資雙方終在晚上8點30左右宣布取得共識，工會要求的5項訴求得到了結果，分別是疲勞航班改善、副機師升訓及外國籍機師進用訴求、禁止秋後算帳部分、研議管理制度及飛安獎金。經統計自2月8日至15日止，桃園國際機場受影響航班總計145架次（取消138、延遲7），估計影響旅客26,529人次。