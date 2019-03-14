影／體貼單身狗！她飯吃一半店家遞「小椅子機位」　店內擺設暖翻網：啾甘心～

記者張嘉晏／綜合報導

「單身經濟」當道，不少餐廳都特別規劃了單人用餐的座位，還有店家只讓獨自用餐的客人消費，避免他們擠在情侶中間太尷尬。一名網友日前也遇到貼心的老闆娘，她表示日前正一個人邊滑手機邊用餐時，有人突然從身後遞給她一張「綠色小椅子」，環顧四周後才發現這是店家體貼客人的小道具，網友看了也都表示「機位好可愛」、「全國電子啾甘心」。

▲體貼單身狗的小道具。（圖／翻攝自爆廢公社）

請繼續往下閱讀...

有位女網友在臉書社團「爆廢公社」中發文，她表示昨天一個人在小吃店吃飯時，手機滑到一半，老闆娘突然拿了一張「小椅子」給她，仔細一看才發現原來是手機支架！原po這時轉過頭才發現，可愛的老闆娘在每個單人座位都擺了一個手機架，如果獨自前來用餐的客人想要看影片，就可以用比較舒服的姿勢邊吃邊看，實在是很貼心。

▲▼ 小椅子「機位」，仔細一看每個單人座位都有。（圖／翻攝自爆廢公社）

從原po貼出的照片中可見，店裡的單人座位各放了幾個五顏六色的「小椅子」，上面還用紅筆寫了「機位」、「for phone only」，從小小地方就看得出老闆娘對現代單身外食族的用心。

貼文一出，網友紛紛表示店家很貼心，「全國電子來著」、「全國電子啾甘心」、「蠻好用的小椅子，一組有三個」、「機位~~好可愛」、「貼心！很少有餐廳會這樣不趕人」、「家樂福有賣」、「單身狗專用」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！