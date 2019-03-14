夜市小吃超佛！宜蘭30年老店「雞排一份10元」　在地人求低調：別再PO了

▲宜蘭夜市小吃價格超佛，雞排一份只要10元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

隨著物價上漲，各大連鎖雞排店和小吃攤紛紛漲價，一塊雞排平均都要70、80元。有網友在臉書上分享一間宜蘭的小吃攤，一份雞排竟然只要10元，讓網友們驚呼連連，不過也有在地的網友透露，這家雞排店已經開了30幾年，一分錢一分貨，其實份量並不大。

一名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，他在宜蘭的東門夜市看到一間雞排店價格便宜到嚇人，雞排一份只要10元，雞肉串和龍鳳腿2支才十元，30年前的銅板價至今不變，吸引不少死忠粉絲捧場，也因為在當地小有名氣，常常一開店就大排長龍，手腳太慢就吃不到了。

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▲這間30年老店在當地小有名氣，常常大排長龍。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多網友看到貼文都驚呆了，紛紛留言表示，「根本超級佛啊」、「這什麼逆天的價格」、「會不會太便宜」，也有不少在地網友分享心得，「真的超便宜又好吃」、「雞肉串龍鳳腿超好吃」、「真的超便宜的，一吃就是10串起跳」、「超愛！一次都要買20支，然後找地方好好享受」。

原PO也透露，其實10元的雞排份量並不大，只能吃吃味道而已，但在地人只希望能低調些，畢竟再紅下去就更難排隊了，「你爆出來叫我以後怎吃的到」、「別爆出來啦」、「這樣爆出來下次要排更久了」、「拜託可不可以不要再po宜蘭的小吃了，已經很多東西本地人想吃沒得吃」。

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