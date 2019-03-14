一早牽車就中鏢！踢到「小腿暗器」秒問候長輩...怨爛發明　網曝實用價值

▲ 飛旋踏板傷人無數。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

停放機車時「眉角」超多，中柱、踏板問題都有人抱怨，其中「飛旋踏板」更是讓誤傷了許多人，被網友戲稱是「10大暗器之一」。一位網友今日在臉書貼出一張踏板的照片，表示自己一大早就中鏢，被踏板傷到。網友一看到照片都產生同理心，表示這個發明真的很無用，「白癡的設計」、「小腿破壞者」，但也有人指出這是另類的「防刮好物」。

「臥槽！一大早中埋伏！」一名男網友今早在臉書「爆廢公社」中貼出一張機車「飛旋踏板」的照片，表示自己的脛骨超痛，還貼了幾個哭臉貼圖。網友們一看秒懂他的痛楚，原來是他早上要去騎車時，隔壁機車的踏板沒有收起來，害他撞到。

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網友們超有共鳴，表示「小腿破壞者」、「很想踩斷」、「我昨天才撞」、「白癡的設計」、「不收飛旋踏板的人真的很沒品 」、「完全搞不懂設計這種東西是要幹嘛的，一堆人騎車從來不收，就大喇喇這樣滿街跑，每次看到都下意識閃遠一點」、「這是現代10大暗器之一了」、「希望能研發個熄火會自動收回的飛旋」。

▲有網友表示，飛旋踏板可以防止其他機車靠太近刮傷車殼。（示意圖／記者陳明仁攝）

不過也有人指出，車主可能其實有收好，只是不小心被碰到彈出來；另也有網友表示打開踏板可以防止被隔壁車子刮到，「防止別人的摩托車靠太近，機車格一格一台車很難踢到，我都這樣用」、「真的超痛，但有時未必是車主沒收啦！別人停車靠到就出來了，常看到，同為機車騎士，都幫他們撥回去先」、「踩到大便的時候可以刮一刮」、「說不定哪天摔車它可以救你一命」。

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