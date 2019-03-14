專業點餐！注意事項「不要OO」狂強調7次　網笑噴：陰影面積有多大

▲結帳單怎麼每個品項都有附註啊？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「香菜」是許多人討厭的配料之一，有些人不但不吃，連食物沾染到香菜味也不行，所以有人在點餐時，會不斷提醒老闆別加香菜。一名網友貼出一張結帳單的照片，笑說「我有一位專業的朋友」，只見朋友點了7樣菜，上面的7個附註讓其他人都笑翻「你朋友的心理陰影面積不小」、「香菜484得罪他了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出結帳單的照片，只見消費者點了「古早味油飯、香噴噴滷肉飯（小）、厚道肉羹湯、燙青菜、古早味炸排骨、滷豆腐、魯蛋」，每道菜價格約30-60元不等，7道菜小計共247元，是相當平價的小吃。

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▲這……有這麼討厭香菜嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

但仔細看看結帳單，每樣品名下方都附註「不要香菜」，看來這位客人每點1道菜就強調1次不要香菜。看到照片後，其他人都紛紛留言，「香菜有毒嗎」、「我也無法接受這異次元植物」、「想回：知道了」、「燙青菜有在加香菜的嗎」、「是多討厭香菜」。

也有網友笑說，「專業人士是要自己帶章的」、「我也會耶……太害怕店家忙碌然後沒看到，直接備註全部都不要香菜」、「香菜超棒欸！為什麼要這樣」、「直接穿在身上更專業」、「為什麼魯蛋要加香菜啦」、「我差點以為這是我點的那張」、「香菜得罪你啦？」

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