帶表弟麗寶Outlet點餐　16歲童顏妹「被請客原因」揭曉：比追男友還辛苦

▲原PO分享在麗寶遇到的事情，讓其他網友大笑。（圖／資料照／麗寶樂園提供）

網搜小組／綜合報導

童顏真好？一名16歲女網友到麗寶樂園Outlet，她負責帶表弟妹去買飯，沒想到要結帳時卻莫名被請客，她問了店員才知道原因，「店員葛格，你害我追那對夫妻追到比追男友還辛苦。」還有人分享帶女友和她的妹妹去樂園玩，結果被當成爸爸帶女兒出門。

原PO今天（14日）在「爆廢公社」臉書社團還原當時情況，她說，「我們買的是那種他給你一盤咖哩，中間一條走道讓你夾炸物和味噌湯，每樣算錢、最後結帳的店。」當她帶表弟妹準備結帳時，她還原和店員的對話：

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原PO：你好，我要付錢。

店員：小朋友，妳的爸爸媽媽已經付了喔。

原PO：？？？爸媽？？？

店員：對啊，剛剛妳前面那對不是妳爸媽嗎？我幫你們一起算了啊。

原PO：......

▼原PO年僅16歲，被店員誤認是其他夫妻的小孩。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

原PO直呼，「人家長得太幼齒了，抱歉。店員葛格，你害我追那對夫妻追到比追男友還辛苦。」有人看完文章說別唬爛；原PO強調「我沒有......我發誓。」

其他網友留言，「坐等前面那對夫妻上來靠北餐點太貴」、「店員好眼力，知道妳夾了什麼食物」。還有人說，「想起10多年前，當年帶前女友跟她兩名妹妹去劍湖山世界玩，到了遊戲區域要玩小遊戲。當時招待員說：這位爸爸帶女兒們來玩哦。」