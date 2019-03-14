「起跑線焦慮」蔓延程式班！185億市場猛拼下一代思維力

▲少年編程班在大陸越開越多。（示意圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

「不讓孩子輸在人工智能起跑線上」，繼奧數熱（奧林匹克數學）後，少兒編程（編按：寫程式）班在大陸日益火爆。不少父母認為，這可以訓練孩子的思維能力，而對於青少年來說，寫程式特長或許能成為衝入名校的砝碼。實際上，編程班不僅價格高昂，一節課（1小時）為300元人民幣（約新台幣1400元）左右，而且質量參差不齊。

據《中新社》報導，中國青年報社去年9月作出調查，54.4%的受訪者認為孩子有必要專門學習少兒編程培訓課程。北京某少兒編程培訓機搆員工透露，目前共開班12個，每班人數12到15人左右，到了寒暑假人數還會倍增。

在該機構任職的閆老師透露，前來咨詢的家長主要希望藉此提高孩子邏輯水平，挖掘「技術天賦」，還有部分家長則抱著試一試的心理，希望能培養出孩子更多興趣。

徐女士在聽到該機構廣告「伊隆·馬斯克（Elon Musk）9歲學編程，祖克柏（Mark Zuckerberg）10歲學編程，賈伯斯（Steve Jobs）和比爾蓋茨（Bill Gates）都是從小接觸編程」後，給9歲兒子樂樂報了少兒編程培訓班。她表示，「學點少兒編程，能提高孩子邏輯能力」，希望藉此提升樂樂的數學成績。但實際上，徐女士卻並不清楚少兒編程究竟學些什么。

▼ 某機構網站首頁上羅列出關於學習寫程式的原因。（圖／翻攝自官網）

對於藉由編程課提高孩子分數的想法，一名從業兩年的少兒編程課老師張齊說，其實二者關係並不太大，「兒童編程在一定程度上鍛煉思維模式，但這並非提高分數的有效途徑。」至於家長希望的，從小學習編程走在人工智能前列，張齊也表示，少兒編程與成人學習的編程工具差異性很大，嚴格意義上來說，這並不是真正的代碼編程。

報導指出，隨著編程課越來越受歡迎，近年來注入編程培訓機搆的資本也在急速膨脹。據艾瑞咨詢發布的《中國少兒編程行業研究報告》，截至2018年10月，少兒編程行業市場規模約為30億—40億元（約新台幣138億元至185億元），用戶規模約1550萬。

▼某機構少兒編程班開設的課程。（圖／翻攝自某機構官網）

但在急速發展下出現了諸多市場亂象。報導稱，從數家編程培訓機搆了解到，雖然培訓形式分為線上和線下兩種，但教學內容同質化嚴重。多家機搆表示，孩子編程培訓內容均依靠幾款來自「麻省理工研發」的軟件，學習形式也多為遊戲啟蒙+圖形編程的模式。

張齊透露，「不少培訓機搆採用的編程軟件，是已經編輯好的機芯片，孩子只改一改參數就能完成動畫」，這樣的「弄虛作假」完全不能對學生的思維培養起作用。

此外，張齊說，師資問題也是培訓的一大瓶頸，「由於缺口較大，培訓機搆會拉來計算機專業的學生代課，學生會技術，但不一定會教學」。

實際上，備受家長追捧的編程培訓班收費標準也並不便宜。報導稱，從多家機搆提供的價格來看，少兒編程培訓線上一節課（1小時）價格在300元上下；若是報全年班，一節課在200元左右，一年下來所需費用達到17000餘元（約新台幣8萬元），若是線下報班，費用還會上升。