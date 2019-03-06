影／女師狠踹小四學童屁股又罰站　稱「一時情緒失控」遭開除

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名小四學童，在補習班課堂中遭老師，用腳踢屁股、罰站等不當管教。教育處獲悉後，前往現場進行查核處理，並要求業者限期改善。補習班業者事後聲明道歉，因老師一時情緒控管不當，導致對學生不當管教，已要求該名老師3月4日離職。

▲ 女老師出腳踢小四學童屁股又罰站，遭解聘補習班道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

家長投訴指出，監視器畫面顯示，學童多次被罰站，課堂中老師還出腳踢學童的屁股。市府教育處指出，經調查了解，老師對學童不當管教，事發在2月20日下午2時許，經學童家長反映，補習班業者請該名老師於3月4日離職。

補習班黃姓業者聲明稿指出，劉姓教師於02月20日於課堂中，因為一時情緒控管不當，導致對學生有不洽當管教方式。為此，本班深表歉意，經補教協會黃理事長協助，並與家長懇談溝通，已先請該名劉姓老師即刻離職，並依法向主管機關通報為「不適任人員、接受後續調查與認定作業。」

補習班黃姓業者表示，同時，由於本班正處於新舊業者交接期間，原葉姓主任因督導不周，即刻請辭獲准。未來將由黃姓業者，主動配合主管機關與補教協會，對該學生持續追蹤、關懷，努力獲得家長諒解，同時，更要加強教職員的管理與正向教育訓練，創造雙贏的教學現場。

基隆教育處表示，市府已請業者依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報，後續將蒐證釐清經過，若有損害兒少權益，除依兒童及少年福利與權益保障法處以該師罰鍰，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師是否構成應予解聘或解僱之情事，並審酌案件情節，認定1年至4年不得聘用或僱用之期間，通報到全國不適任人員平台。

另外，市府就補習班辦理不善部分，依補習及進修教育第25條，限期整頓改善，如仍未改善則將停止招生甚至撤銷立案。此外，市府規劃辦理補習班人員正向管教教育訓練，重申不得對學生施加傷害，增進輔導管教相關知能，責成業者務必參加。