「癡漢」教師襲擊台女胸部　捷運站內被抓包還比中指

▲來台在補習班教日文的男子，在捷運站內2次對台灣女子襲胸，被抓包還比中指。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

30多歲日本籍男子佐佐木，日前在台北捷運忠孝復興站內，以手肘、肩膀等部位，對錯身而過的女子襲胸，當場被抓包，竟還對被害女子比中指。偵辦期間，日男辯稱不小心，但還是被檢方依性騷擾罪提起公訴，台北地方法院判決3個月有期徒刑，得易科罰金。

事情發生在2018年9月19日傍晚，在補習班教日文的佐佐木，被控於忠孝復興站內閘口前，見一女子身材姣好，故意與女子錯身而過，趁機抬起左手肘碰撞女子左胸。女子當場叫住佐佐木，欲質問為何「故意」碰撞，但佐佐木竟又以右肩碰撞女子左胸，女子趕緊向站務人員求救，站務人員及時趕到，攔下正要刷卡出站的佐佐木。

沒想到，惱羞成怒的佐佐木當場對女子比中指，女子氣得決定提告。檢方偵辦時，佐佐木強調只是不小心碰到女子，沒有性騷擾，因為女子大驚小怪又不讓他走，他也才會氣到比中指。

不過勘驗捷運站內監視錄影畫面，及聽取女方證詞後，檢方將佐佐木依違反《性騷擾防治法》提起公訴，案件送到法院，佐佐木這才坦承犯案。

法官認為，佐佐木漠視他人身體自主權，又對被害女子比中指，已侵害其名譽權。考量佐佐木最後坦承犯行，且與被害女子達成和解，但尚未支付和解金，將佐佐木判處3個月有期徒刑，得易科罰金。

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