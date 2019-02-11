杭州養國中生一年至少40萬！補習費成家庭「吸金機」　

▲台灣職場環境長期存在低薪、工時長等問題，不少上班族對於生養小孩較為排斥。（示意圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

生養小孩對家庭來說是不小的負擔。以國中生為例，杭州觀成中學近日出爐的「年度育兒賬單」顯示，每個家庭年平均支出達8.8萬元人民幣（約新台幣40萬元），其中，補習費佔比最高。在台灣，以公立國中費用來看，每年也要12.8萬元。據調查，全台上班族平均預估「總月收入」達10萬元，才有能力生養一個小孩。

據《錢江晚報》報導，杭州觀成中學在過年前調查了年度育兒費用。近日「2018年育兒賬單」出爐，在杭州養育一名國中生，每個家庭的平均支出高達8.8萬元人民幣。該賬單分為六個大項，分別為學習類、生活類、休閑娛樂類、親子溝通類、家校聯繫類和陪伴類。每個大項里都有一些小項需要家長統計和填寫，包括補習班費用、書籍資料費、飲食費用、旅遊出行費用等。

在台灣，《經濟日報》2018年5年曾計算過「陽春版」育兒費用，其中，在國中階段，小孩若讀的是公立中學，每年學費8000元，補習費一年7萬元，衣物零用錢每年5萬元，綜合下來，三年要花費38.4萬元，平均每年12.8萬元。這還不含各種保險、出國遊學、醫療支出、家庭旅遊等費用。

▲台北南陽街補習班林立。（圖／資料照）

兩岸有個最大的共同點，就是補習費均佔比最高。在杭州觀成中學的調查中，家長在孩童國中階段，平均每年花2.2萬元人民幣（約新台幣10萬元）在補習班上，最高的達每年6.25萬元人民幣（約新台幣29萬元）。

《錢江晚報》指出，一名老師表示，這還不是最多的，「據我所知，我們班上培訓班費用超過5萬元（人民幣）的人，一只手肯定數不過來，最多的一年要花20萬元（人民幣，約新台幣92萬元），但那位家長還沒有把賬單填好發我，所以沒有統計進去；但我認為，與其在培訓班花那么大的代價，還不如在校期間認真聽課，跟著老師的節奏學習，效果更好。」

報導稱，一位補習費支出達6.25萬元人民幣的家長表示，之所以花費這么高，是因為給孩子報了國文、數學和科學三門課的補習班，每次2小時的課，費用是一次500元（人民幣，約新台幣2300元），三門功課加起來，就要支付6萬多元（人民幣）。

該家長稱，「其實我們壓根不想給孩子補課，但是身邊的人都在補，如果我們不補，不就被落下了嗎？2019年已經把語文的培訓班停掉了，只補習數學和科學。」

另一名家長表示，「我們曾和孩子溝通，少上一些補習班，但孩子覺得，那些成績好的同學都要上那么多補習班，他不上的話就更落後了；在學習上，只要孩子有需求，我們都願意滿足。」

▲台灣某會考總複習班「上3科送2科」。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少台灣家長也遇過這類情況，為教育下一代砸補習費不手軟。台灣最大教育集團卓越成功1月公佈財報，受惠教育事業持續成長，帶動2018年全年合併營收達9.21億元，與2017年相比成長5.60％，再創全年營收歷史新高記錄。

此外，有一名家長於1月底在「爆廢公社」貼出國三孩的學費袋，不禁感慨「地方上爸媽的辛苦。」據圖片內容顯示，國三會考總複習班，單科均一價為1萬8900元，所以5科加起來高達9萬4500元；不過補習班祭出優惠，表示「上3科送2科」，等於「補全科」學費下殺6折，也就是說加上教材費，只要花5萬7700元，就能讓孩子國文、英文、數學、理化、以及社會，全部「補好補滿」。

▲養育小孩對普通上班族家庭來說負擔較重。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

yes123求職網於去年4月發布「上班族生養育計畫調查」，上班族認為，小孩從出生到20歲所準備的生養育基金，平均應存到580萬元；若以經常性薪資4萬787元估算，大概要不吃不喝11.9年，其中，六大都會區的勞工則自認，需準備640萬元；而非六都勞工則需434萬元，前者為後者的1.47倍，等於多了47%。

調查內容顯示，全台上班族平均預估家庭「總月收入」要達到10萬2210元，才有能力生養一個小孩，是經常性薪資4萬787元的2.51倍：其中「六都勞工」自認要有10萬8435元；「非六都勞工」則認為要有8萬6971元，前者是後者的1.25倍，等於多了25%。