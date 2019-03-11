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外送員接到「求救訂單」　警上門查看...開門竟是位慈祥老太太

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▲▼門,開門,舊門。（圖／Pixabay）

▲外送員接到「求救訂單」。（圖／Pixabay／示意圖）

記者吳易達／綜合報導

浙江外送員陳先生6日晚間21時收到一筆外送訂單，上面竟備註著一段求救信息，看完後覺得忐忑不安，似乎是遇上了綁架案，隨即報警求助。警方到場後按了門鈴，來開門的竟是一位老婆婆，而裡面坐著4位女孩正在寫著功課。面對這嚴肅場面，下訂單的該位女孩覺得事態不妙、立即坦承，「是自己不想寫作業才這樣做的」，與同學們紛紛道歉致意。

▲▼老太太,老婆婆,奶奶,祖母。（圖／CFP）

▲開門竟發現是位慈祥的老太太。（圖／CFP）

據《錢江晚報》報導，外送員陳先生6日收到了這筆求救訂單，上面備註著，「到門口別敲門，就放門口，走了就打電話，在走廊上遇到人不要對視，救救孩子（一碗不放蔥）」。陳先生眼看情勢不對，立即報警求助。

隨後，浙江溫嶺市公安局新河派出所值班民警「應玲衛」趕到訂單上顯示的住戶家中，小心翼翼地敲響大門，同時提高警戒。可當門緩緩打開後，面前站的卻是一位慈祥的老太太。

對於民警的到來，老太太非常訝異，當應玲衛談起訂單上的求救信號後，這位婆婆更是一臉茫然。應玲衛再往內看，發現房間內有4個15、16歲的女孩正窩在一起寫作業。

婆婆表示，這裡是一個補習班，平時會有老師幫忙輔導這些孩子，今天輪班的老師都臨時有事，所以才託自己幫忙照顧。

眼看事情已要掩蓋不住，其中一位女孩娜娜打破沉默，站起身主動承認了錯誤，「自己和其他三位女生是同一所初中的同學，平時父母工作沒空照顧，就把我們安置在了這個補習班內，還包吃住」。

▲▼寫作業，小學生，學生，女學生，示意圖。（圖／CFP）

▲女學生坦承，是自己與同學策畫了這起惡作劇。（圖／CFP）

娜娜表示，當晚覺得餓了，想訂個外送，但又突然想起了「外賣小哥」的無所不能，就與其他3位同學策劃了這起惡作劇，一來是為了找刺激，二來是想藉此宣洩自己的學習壓力。

最後，娜娜指出，除了在學校上課，平常都關在這裡寫作業，實在太無聊了；在應玲衛的嚴肅教育下，四位女孩也意識到了事情的嚴重性，紛紛表達歉意。

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關鍵字：惡作劇,寫作業,安親班,補習班

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