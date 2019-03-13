柯呈枋晚會三太陽齊放閃　團結力拚彰化立委補選

政治中心／綜合報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。彰化戰況，立委補選倒數第3天，國民黨大軍壓境，13日晚上在鹿港舉行團結誓師大會，前總總馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫先後為候選人柯呈枋助選拉票，國民黨三顆太陽齊放閃，團結力拚彰化立委補選。

馬英九、吳敦義、朱立倫這三位國民黨前後任黨主席均盛讚柯呈枋是好人才，也分別指出，柯呈枋除了是接棒王惠美，為彰化在中央發聲，更是為國民黨到立法院制衡民進黨，希望台下鄉親除了為柯呈枋拉票，也能為其他三個選區的候選人拉票，讓國民黨「全壘打」。

除了「三顆太陽」，彰化縣前後任三位縣長阮剛猛、卓伯源與王惠美都到場支持。王惠美更以「接棒傳承」力挺，拜託鄉親16日一定要出來投票支持，讓柯呈枋成為她在中央的助力。

▲柯呈枋晚會三太陽吳敦義、朱立倫、馬英九齊放閃，團結力拚彰化立委補選。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

擔任競選總部主委的老議長謝式穀並率鹿港鎮長許志宏、伸港鄉長曾煥彰、員林市長游振雄等鄉鎮首長與眾多各級民意代表、村里長，加上農漁水利會總幹事到場，並上台發言力挺柯呈枋。出身鹿港的前總統府資政趙守博、立委李彥秀、林麗蟬與前台北縣長周錫瑋也到場為柯呈枋助選。

柯呈枋表示，感謝這麼多人為他助選，他深知自己參選的意義重大，一定全力以赴、不負所託，協助王惠美為鄉親找出路、闢活路；另外，最近有不少鄉親為他抱屈，主動提供資料要給他攻擊對手，但他堅持打一場乾淨、清白的選戰，大家一起完成一場快樂、正向的選舉，為台灣民主留下典範。

晚會在鹿港體育場對面的廣場舉行，超過3000名鄉親擠爆會場，現場氣球飄揚、音樂、鑼鼓喧天，美食小吃香味撲鼻，氣氛歡樂猶如嘉年華會。